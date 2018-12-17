砂消拯照片竞赛．星洲日报LOGO摘6奖 唱丰收 （美里17日讯）星洲日报在2018年砂消拯照片竞赛夺下冠、亚、殿军及安慰奖共6个奖项成为大赢家！星洲日报北砂区采访主任吕惠蒂呈交主题为消防直升机高空投水弹灭林火的照片作品夺得冠军荣誉。

砂消拯局局长希鲁丁（左三）及埔奕区州议员陈长锋（右二）为砂消拯局第6区联同北砂新协首次携手编制推出的2019年日历主持推展礼，左起为北砂新协会长杨万勇、砂消拯局第6区区长刘保祥及砂拯局第6区火患安全组主任阿末尼占。

（美里17日讯）星洲日报在2018年砂消拯照片竞赛夺下冠、亚、殿军及安慰奖共6个奖项成为大赢家！星洲日报北砂区采访主任吕惠蒂呈交主题为消防直升机高空投水弹灭林火的照片作品夺得冠军荣誉。

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亚军得主为杨晓强，参赛作品为消拯员抢救被夹困的车祸伤者，至于，北砂区副采访主任杨万勇以主题为消拯员时刻为社会牺牲，奋勇抢救的英勇精神参赛作品获得殿军奖项。

此外，星洲日报北砂区采访部记者蔡依慧、詹亨敏及黄敬明，分别获得安慰奖。至于，其余得奖者分别是梁彩玲、莫哈末古斯迪、刘丽美及李正财。

主宾埔奕区州议员陈长锋于昨晚在砂消拯局第6区主办，北砂新协协办的媒体与消拯员共聚之夜兼2019年日历推展礼晚宴上，颁发奖项给全体得奖者。陪同者包括砂消拯局局长希鲁丁、砂消拯局第6区区长刘保祥。

2018年砂消拯照片竞赛得奖名单：

冠军：吕惠蒂（星洲日报）

亚军：杨晓强（星洲日报）

季军：梁彩玲（砂拉越前锋报）

殿军：杨万勇（星洲日报）

安慰奖：蔡依慧（星洲日报）、黄敬明（星洲日报）、刘丽美（联合日报）、詹亨敏（星洲日报）、李正财（诗华日报）及莫哈末古斯迪（马来西亚前锋报）