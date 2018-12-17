英超．红魔让红军轰36脚．这样的一场双红会！ 一场“双红会”，利物浦赢尽赞誉、曼联则颜面尽失。而从比赛的进程来看，不意外会有这样的结果出现。

替补登场的沙奇里在7分钟内连入两球，助利物浦以3比1击败曼联，取得近4年以来在联赛“双红会”的首场胜利。（图：法新社）

（英国．伦敦17日讯）死守全场放弃进攻的“红魔”曼联遭“红军”利物浦射门36次，最终被沙奇里梅开二度和马内破门之下，客场以1比3败阵……曼联17轮后落后利物浦多达19分，创造两队在顶级联赛史上的最大差距，此外17轮积28分也成为红魔同期在英超最糟糕的战绩。

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一场“双红会”，利物浦赢尽赞誉、曼联则颜面尽失。而从比赛的进程来看，不意外会有这样的结果出现。

在这场比拚耐心和韧劲的较量中，曼联主帅穆里尼奥极富针对性的防守部署一度取得不错的效果，但他弃用博格巴的战术安排也给己方的进攻造成困难，而红魔的防线最终在持续的被动中逐渐露出了破绽，遭到替补登场的沙奇里在7分钟内连入两球，彻底改变了比赛局势。

在双方于上半场战成1比1后，利物浦主帅“渣叔”克洛普在在第70分钟以沙奇里换下凯塔加强进攻，结果这一换人收获成效，沙奇里在上阵仅3分钟就助队反超。最终，利物浦在主场取得了一场带有鲜明克洛普烙印的胜利，他们无视一周双赛带来的消耗，施展自己擅长的高压迫战术不断向对手施压，一直保持快节奏和高对抗。

此役，利物浦一共有36次射门，超越曼市对垒哈德斯菲尔德时的32次射门，创造本赛季的最高纪录，换来11次射正。至于曼联，仅有6次射门，硬生生被利物浦打成了“保级队”，而他们上一次在联赛中单场被射36球，得追溯至2003/04赛季。

穆帅颜面尽失

本轮后，利物浦以14胜3平继续保持开季不败，积45分占据榜首，领先第2名的曼市1分。而曼联则积26分排在第6，落后宿敌利物浦多达19分，这是两队在顶级联赛有史以来最大的差距，红魔颜面无存。

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另外，17轮后仅得26分，让曼联平了队史28年以来的最差开局，他们在1990/91赛季也在17轮后仅得26分，不过当时英超还未成立，这也意味着曼联如今是创造了队史在英超的最差开局，穆里尼奥颜面无存。

而让穆帅更加难堪的是，曼联在崇尚防守的他带领下，如今已在联赛丢了29球，超越上赛季整个赛季的丢球数（28球），此外也是他们自1962/63赛季后同期最多的丢球数。

目前，赛季仅过了一半，曼联最终究竟会丢多少球，已成为众人关注的事情。

赛后谈话

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克洛普（利物浦主帅）：没有去想争冠

“我们在对垒曼联时没有去想争冠军的事，我们只是一心想赢，须知要击败曼联很不容易。大家都知道利物浦是一支出色的球队，此役我们再次证明了这一点。我们不会太注意曼市的情况如何，我们不能改变其他球队的战绩，所以没有在想积分榜的事情，我们只专注于自己。不管怎样，我们在明年1月份时会交手，到时才会考虑有关曼市的事情。”

穆里尼奥（曼联主帅）：先把目标放在第5

“沙奇里运气很好，两个进球实在太轻松，但如果没有变线的话他可能没机会进球。从场面和数据上来看，他们在进攻端无比出色，一直在我们的半场形成压制，但比赛是动态的，当他们总是无法进球的时候，也会陷入沮丧。不过，他们的确是更好的球队，我们跟不上他们的节奏和强度，在战术执行上的质量比我们更高。”

“我们现在依然能够冲进前四，这看上去不太容易，但我们肯定能和那些历史级别的强队一起名列前六，而现在我们要把目标先放在第5名。”