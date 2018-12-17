获英名制作人钦点·莉雅梅达受宠若惊 我国蓝调摇滚女歌手莉雅梅达（Lyia Meta）唱入国际舞台，9月在美国田纳西州的《The Josie音乐奖》上获颁“年度世界音乐艺人奖”（World Music Artist Of The Year at the2018），成为首位在该音乐奖上获奖的大马音乐人

莉雅梅达是首位在美国《The Josie音乐奖》上获颁“年度世界音乐艺人奖”的大马音乐人，其浑厚扎实又充满磁性的歌声，获得英国知名音乐制作人保罗麦可科迪斯青睐，钦点她演绎自己的最新作品《All of My Love》！

（八打灵再也17日讯）我国蓝调摇滚女歌手莉雅梅达（Lyia Meta）唱入国际舞台，9月在美国田纳西州的《The Josie音乐奖》上获颁“年度世界音乐艺人奖”（World Music Artist Of The Year at the2018），成为首位在该音乐奖上获奖的大马音乐人，而其浑厚扎实又充满磁性的歌声，还获得奥莉维亚纽顿庄（Olivia Newton John）、克莉丝黛盖儿（Crystal Gail）等歌手的御用制作人、英国音乐人保罗麦可科迪斯（Paul Michael Curties）的关注，主动与她联络，钦点她演绎自己的最新作品《All of My Love》！

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来自马六甲的莉雅拥有葡萄牙、峇峇娘惹血统，早年在酒吧驻唱的她，也是一名独立制作音乐人，但直至2016年才推出首张EP《This Is Lyia》，凭这张EP她的歌声得以在海外飘扬，并获得国际音乐界认可，在2016年的《独立之声音乐奖》（Voice Independent Music Awards，简称VIMA）上获得6项提名，最终获颁“Best Overall Female Act”奖，隔年她再凭歌曲《Slumber》在加州举行的《全球音乐奖》上获得“最佳摇滚民谣”金奖等肯定。

莉雅昨为最新单曲《All of My Love》举行首唱会，她表示之前并不认识音乐人保罗麦可科迪斯，直至今年初对方透过脸书私讯与她联络，让她受宠若惊！“保罗麦可科迪斯是在网络上看到我的MV，他说很喜欢我的声音，想跟我合作，而他刚写好《All of My Love》，认为这首歌曲非常适合我来演绎！”双方在网上经过多次的沟通后拍板合作，并在9月正式完成歌曲录音。

除了发表最新单曲，莉雅也现场献唱了在《The Josie音乐奖》获得“年度世界音乐艺人奖”的自创单曲《Without Walls》，歌曲灵感来自她歌唱生涯遭遇的艰难经历，还有《Slumber》等曲。