获英名制作人钦点·莉雅梅达受宠若惊

(八打灵再也17日讯)我国蓝调摇滚女歌手莉雅梅达(Lyia Meta)唱入国际舞台,9月在美国田纳西州的《The Josie音乐奖》上获颁“年度世界音乐艺人奖”(World Music Artist Of The Year at the2018),成为首位在该音乐奖上获奖的大马音乐人,而其浑厚扎实又充满磁性的歌声,还获得奥莉维亚纽顿庄(Olivia Newton John)、克莉丝黛盖儿(Crystal Gail)等歌手的御用制作人、英国音乐人保罗麦可科迪斯(Paul Michael Curties)的关注,主动与她联络,钦点她演绎自己的最新作品《All of My Love》!

来自马六甲的莉雅拥有葡萄牙、峇峇娘惹血统,早年在酒吧驻唱的她,也是一名独立制作音乐人,但直至2016年才推出首张EP《This Is Lyia》,凭这张EP她的歌声得以在海外飘扬,并获得国际音乐界认可,在2016年的《独立之声音乐奖》(Voice Independent Music Awards,简称VIMA)上获得6项提名,最终获颁“Best Overall Female Act”奖,隔年她再凭歌曲《Slumber》在加州举行的《全球音乐奖》上获得“最佳摇滚民谣”金奖等肯定。

莉雅昨为最新单曲《All of My Love》举行首唱会,她表示之前并不认识音乐人保罗麦可科迪斯,直至今年初对方透过脸书私讯与她联络,让她受宠若惊!“保罗麦可科迪斯是在网络上看到我的MV,他说很喜欢我的声音,想跟我合作,而他刚写好《All of My Love》,认为这首歌曲非常适合我来演绎!”双方在网上经过多次的沟通后拍板合作,并在9月正式完成歌曲录音。

除了发表最新单曲,莉雅也现场献唱了在《The Josie音乐奖》获得“年度世界音乐艺人奖”的自创单曲《Without Walls》,歌曲灵感来自她歌唱生涯遭遇的艰难经历,还有《Slumber》等曲。