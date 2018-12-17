英超．小身材，大能量沙奇里在红军爆发 在今夏，有“瑞士梅西”之称的沙奇里因斯托克降级，最终以1300万英镑的低价格加盟了利物浦。来到红军后，他无法撼动马内、费尔米诺和萨拉赫的“三叉戟”地位，因此担任替补。

（英国．伦敦17日讯）一笔1300万英镑的交易，成为“红军”利物浦击败“红魔”曼联的关键。

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在今夏，有“瑞士梅西”之称的沙奇里因斯托克降级，最终以1300万英镑的低价格加盟了利物浦。来到红军后，他无法撼动马内、费尔米诺和萨拉赫的“三叉戟”地位，因此担任替补。

但是，沙奇里却在本赛季的首回合“双红会”让队内的三叉戟黯然失色，他在球队与对手战成1比1的情况下替补登场，结果在7分钟内梅开二度，成为红军取胜的最大功臣。

在登场后仅3分钟，沙奇里以一记劲射打在阿斯礼扬的脚上折射入网，而在7分钟后，他再次以标志性的大力抽射让皮球砸中拜利的腿变线入网，两个射门都让德赫亚措手不及。

因此，沙奇里继1994年的克劳夫后，成为利物浦在过去24年以来另一位首次出战双红会便打入至少两球的球员。除此之外，他还在出战的短短20余分钟内贡献1记抢断与1记关键传球。

此役后，沙奇里在本赛季联赛总计出战仅626分钟就贡献5球2助攻，平均每89分钟就制造一个进球，表现非常亮眼。

小身材，但大能量，一直在职业生涯郁郁不得志的沙奇里如今在利物浦迎来大爆发，将自己载入了双红会的史册。

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