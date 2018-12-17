英超．终止对曼联8场不胜纪录．渣叔通杀26个英超对手 从此役来看，可发现穆帅虽执教了曼联三个赛季，但红魔始终未能捏合成型。曼联本赛季的进攻杂乱无章，而穆帅在开季迄今对首发阵容进行了超过50次的调试，这也证明他仍在摸索中前进，始终无法找到最强的配置。因此，穆帅在执教曼联时的整体统筹、部署和执教能力是无比糟糕，亲手葬送了其身为世界一流名帅的名声。

克洛普。（图：法新社）

（英国．伦敦17日讯）利物浦在此役成功拿下近4年以来在联赛的“双红会”首胜，“渣叔”克洛普麾下的红军也终结了8次对阵曼联不胜的尴尬纪录，这也让这名德国籍名帅完成在他执教利物浦期间通杀所面对过的26个英超对手的纪录。而曼联则是继2011年3月以来，再次在对垒利物浦时以2球或以上败阵。

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从此役来看，可发现穆帅虽执教了曼联三个赛季，但红魔始终未能捏合成型。曼联本赛季的进攻杂乱无章，而穆帅在开季迄今对首发阵容进行了超过50次的调试，这也证明他仍在摸索中前进，始终无法找到最强的配置。因此，穆帅在执教曼联时的整体统筹、部署和执教能力是无比糟糕，亲手葬送了其身为世界一流名帅的名声。

如今，曼联的目标就只有争四，但他们却落后第4名的“蓝狮”

切尔西多达11分，要在赛季结束后跻身前4，也非常艰难。即便他们接下来打出一波长期的连胜，但要切尔西持续掉链子的可能性又有多高，11分难以跨越的一道鸿沟。

更要命的是，曼联如今的状态完全没有好转的迹象，他们之前遭遇一波四轮不胜，其中两个对手还是保级队水晶宫与南安普敦，可以说穆帅本赛季率队的表现比当年的前主帅莫耶斯还差劲。