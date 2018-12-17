英联赛杯．重演上季8强戏码．蓝月会再苦胜狐狸？ 曼市这赛季在联赛杯惯例地以替补和年轻球员出战，分别于第3圈和16强战胜英甲牛津联和福尔罕，进5球0失球，显示其替补战力之强横。在英超吞下联赛首败后，蓝月亮的士气仍然高昂，近2场成功连胜实力坚强的霍芬海姆和埃弗顿，此番面对实力属英超中游球队莱斯特，曼市想抢下联赛杯4强门票应是绰绰有余。

（英国．莱斯特17日讯）英格兰联赛杯8强周二将进行2场赛事，当中卫冕冠军曼市将作客挑战莱斯特，战力雄厚的蓝月亮，即使以替补出击，应仍能顺利“屠”

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曼市这赛季在联赛杯惯例地以替补和年轻球员出战，分别于第3圈和16强战胜英甲牛津联和福尔罕，进5球0失球，显示其替补战力之强横。在英超吞下联赛首败后，蓝月亮的士气仍然高昂，近2场成功连胜实力坚强的霍芬海姆和埃弗顿，此番面对实力属英超中游球队莱斯特，曼市想抢下联赛杯4强门票应是绰绰有余。

马赫雷斯首次倒戈曼市大将德布劳内上周末联赛伤愈替补上阵，周中应与同样刚伤愈的射脚阿奎罗领衔一众替补球员出战。另外马赫雷斯将自今夏转会后首度以蓝月亮球员身份踏上王权球场草皮，与旧主和老队友同室操戈，将是这场比赛一大焦点。

不过，曼市近6场赛事皆有失球，导致英超最少失球队伍之名被利物浦独占，主帅瓜迪奥拉需找出其中问题所在，以免成为蓝月亮在争冠路上的绊脚石。

莱斯特从联赛杯第2全打起，在晋级8强之路上只曾于第2圈打败英甲弗利特伍德，随后2场面对狼队和南安普顿皆是正赛互交白卷，而后在点球大战中获胜。狐狸前阵子一度7场各项赛事不败，但近期1和2负，状态明显开始下滑，这次在联赛杯不幸抽中“签王”曼市，应是凶多吉少。

巧合的是曼市与莱斯特上赛季联赛杯也在8强相遇，当时双方正赛1比1战成平手，最终蓝月亮在点球大战中以4比3苦胜狐狸晋级4强，最后也顺利夺下冠军殊荣。