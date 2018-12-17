【暖势力】“为看你献唱我学习走路”．庄学忠歌声激励麻疯病康复者 “学忠大哥，我10多年没有走路，但是因为知道你要来，我每天练习，今天终于站起来，可以慢慢走路了！”

（雪兰莪．双溪毛糯17日讯）“学忠大哥，我10多年没有走路，但是因为知道你要来，我每天练习，今天终于站起来，可以慢慢走路了！”

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“学忠大哥，你抱抱我吧！

谢谢你兑现承诺，走进希望之谷，为我们歌唱。”

住在希望之谷小社区里的麻疯病康复者，个个都是年过半百的“老顽童”，也是为世界麻疯病治疗体系贡献的“真英雄”。

从前令人闻风丧胆、必须与世隔绝的麻疯病，因为有了他们，才看到治疗的曙光，完整了麻疯病的治疗体系。

在他们备受病菌蚕食的身躯之下、在这无法言语的心路历程当中，是一把清亮的歌声、一句句正面的歌词，给予他们痛苦中的陪伴、欢乐与力量。

6个月前，住在希望之谷里的麻疯病康复者在善心人士的捐助下，亲临他们从小的偶像——庄学忠的个人演唱会。当时报章拍下的合照，如今被放在床头，小心翼翼地收藏着。

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一句“我们可以邀请学忠大哥到希望之谷演唱”的承诺，促成了今年最难忘的圣诞派对。

他们说：“从前，我们从收音机听你唱歌、从电视机看你表演，没想到今天你就在我身旁，握着我的手给我鼓励，还有机会和你一起表演，扮演为你‘摇船的姑娘’。”

希望之谷故事馆馆长陈彦妮说，院里有几名院民，是从庄学忠首张专辑就开始收集的忠实粉丝，当晚庄学忠在演唱时，还心疼他的嗓子，一直请她拿水给偶像喝。

希望之谷大部份的院民都不曾看过演唱会，虽然去年有善心人士赞助庄学忠个人演唱会的门票，但是在数千人之中，他们无法与偶像近距离接触，也有部份住在大楼病院的院民无法参与。

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庄学忠（右）拥抱粉丝王木兰，给她鼓励与温暖。（图：星洲日报）



陈彦妮：观众席首排设“摇滚区”

难得庄学忠应邀前来希望之谷表演，陈彦妮为了让院民感受到真正的演唱会气氛，特别在观众席首排安排了“摇滚区”。

16架轮椅在台前一字排开，个个“老顽童”化身“小粉丝”，有的鼓掌打拍子、有的摇摆身体甩甩头，脸上尽是掩不住的喜悦与兴奋。

一场别开生面的圣诞派对，为希望之谷注入无限的活力与欢乐，多年没有落地走路的院民，开始练习走路，最终能在旁人的搀扶下离开轮椅，缓缓走上舞台、走近偶像，坐在台上与偶像合唱。

还有在兴趣班里学习粉彩的阿姨，善用技巧发挥创意，亲手为偶像绘制佛像图，希望他一生平安顺利；拥有一副爱唱歌老灵魂的院民，也找来歌唱教师开办“希望之谷歌唱班”，只为在偶像面前一展歌喉。

不管是庄学忠、院民，还是志工与外来观众，他们都不约而同说：“今年圣诞，与众不同。”

希望之谷的院民和志工为迎接庄学忠（后排右四），特别制作欢迎牌子，展示热情。后排右三为庄发盛；前排右一为陈彦妮。（图：星洲日报）



医生通融延长休息时间

希望之谷故事馆馆长陈彦妮说，这是希望之谷首次举办如此热闹及载歌载舞的圣诞联欢夜，也是院民首次参与演出，大家乐在其中，医生也特别通融，将晚上9点的休息时间延长至10点。

她说，见到偶像庄学忠是许多院民的心愿，没想到真的可以美梦成真，有的院民拍合照时，还直勾勾地看着偶像，舍不得将视线移开，望向镜头。

“他们去了学忠的演唱会后，一直有透过脸书与他互动，有的将自己唱歌的视频传给学忠，学忠也给他们鼓励说‘你们这把年纪还唱得那么好，中气十足，希望之谷真是卧虎藏龙’，这样的评语让他们开心好久好久。”

为了让“善心庄满爱”圣诞联欢会增添精彩，希望之谷的院民在3个月前开办歌唱班。虽然当晚表演时，因紧张一度中断，但是重来之后渐入佳境，使观众意犹未尽，要求再来首安可曲。

陈彦妮说：“我们原本准备轮椅让他们登台表演的，但是他们说要自己站起来，慢慢走出去，坐在椅子上。”

偶像给院民带来的力量，让更多社会人士知道希望之谷这个美丽的小社区。他们前来了解这里的故事、关怀住在这里的最后一批麻疯病康复者。

30人从槟骑摩哆来看庄学忠

陈彦妮说，当晚有30人为了看庄学忠，从槟城开着大型摩哆车来到希望之谷，“虽然迷路，但是至少来过，知道这个地方的可爱、知道住在这里的老人家还很活跃”。

她希望透过今晚的活动，能鼓励更多人走进来，了解这些麻疯病康复者英雄曾经走过的路，同时也期盼与其他歌手结缘，为希望之谷带来更多活力与精彩。

坐在“摇滚区”的院民时而拍手，时而哼唱，还有的吹哨子助兴，乐在其中。（图：星洲日报）



庄学忠：清源阿姨逾10年没走路

感动能给院民正能量

从小就投身歌唱事业的庄学忠，是马来西亚无人不知、无人不晓的唱将。此番来到希望之谷表演，他直呼：“很感动！

我只是一个唱歌娱乐大众的人，没有想到有这样的影响力量，像是清源阿姨，10多年没有走路，今天竟然为了看到庄学忠，慢慢学习走路。”

面对比他年长许多的“资深级粉丝”，他待之如父母，毫不顾忌地与院民近距离接触，拥抱他们给予温暖。

他说，从小就知道希望之谷这个地方，但是从未前来探访及接触。今年6月，托善心人士之福，希望之谷的院民参与了他的个人演唱会，就此结下缘份。

“院民透过负责人传了很多视频给我，他们说了一些对我的感受和想念。我的朋友庄发盛和本地歌手黄安琪也不时向我传达院民对我的喜爱。

“后来安琪发起这项‘善心庄满爱’的圣诞联欢夜，她说不如我们到这些院民生活的地方，唱歌给他们听吧？就这样，我们敲定了这项活动，促成今天充满爱与温暖的夜晚。”

庄学忠当晚除了演唱多首经典老歌之外，也与院民合唱及表演，更接受临时点歌，让现场观众大饱耳福，直叹过瘾。

音乐散发正能量

他说，曾经承诺要取之社会、用之社会，如今半退休后，有更充裕的时间投身慈善，“只要有需要到我的地方，我会尽量出席，因为从未想过只是一点点的付出，凭自己的本能唱一点歌，就可以给一些人力量。

我想这个就是歌曲、音乐散发的正能量。”

当晚，在日本燕美大学执教的庄发盛教授，特别从日本飞回大马，为这场圣诞联欢夜献上主持处女秀，和本地知名主持人蒋佩佩一起炒热现场气氛。活动发起人黄安琪则协同丈夫林宜海献唱多首动听歌曲。

3德国家庭献唱经典诗歌

在大马定居超过3年的德国公民安妮特伯恩贝克，有次偶然地从书上读到有关希望之谷的资料后，便决定在今年的圣诞节，为院民送来蛋糕与圣诞装饰，后来更在陈彦妮的邀请下，协同另外两个德国家庭，在“善心庄满爱”圣诞联欢会上，献唱两首经典诗歌。

她说，虽然她与家人已在大马度过3年圣诞，但是因为文化与气候的不同，他们仍然难以适应。

“这里的天气酷热，我们想念雪，这里没有欧洲国家传统的圣诞气氛，我们很不习惯。”

于是当陈彦妮邀请她在圣诞联欢会上表演时，她一口答应说：“这样才有圣诞节的气氛嘛！”

安妮特原本对麻疯病毫无所知，但是在机缘巧合下，对麻疯病友有了初步的认识，她说：“我们原本过来这里送上蛋糕和礼物，但是实际上，是这些院民给了我们一份大礼物，就是这里的圣诞氛围，让我们感觉很温暖。”