日札幌爆炸案42伤‧爆炸源头或是隔壁房仲店 媒体最初指是居酒屋爆炸，但警方周一初步研判爆炸源头可能是居酒屋隔壁的一家房地产中介公司，事故或由煤气爆炸引起。

日本札幌的一家居酒屋旁的房地产中介公司发生猛烈爆炸，震动附近公寓和房屋，并造成42人受伤。图为消防人员在现场调查事故。（图：美联社）

（日本‧东京17日讯）日本北海道札幌市丰平区星期日晚发生爆炸案，导致42人轻重伤。媒体最初指是居酒屋爆炸，但警方周一初步研判爆炸源头可能是居酒屋隔壁的一家房地产中介公司，事故或由煤气爆炸引起。

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警方说，一名男性面部严重受伤，他的太太无生命危险，其他人蒙受轻伤。事故造成240户住家停电，中国驻当地总领事馆称，伤者中没有中国人。

北海道警方周一上午针对该栋建筑物进行爆炸原因调查，发现居酒屋隔壁的房地产中介公司毁损程度特别严重，怀疑可能是某种原因造成煤气外泄，导致房仲店内积存的液化煤气爆炸，警方正积极厘清爆炸原因。

北海道警方与札幌市消防局表示，这栋建筑名为“酒井楼房”，是木造的两层楼建筑，爆炸起火后，经过5小时以上，直到周一凌晨2时10分（大马时间凌晨1时10分）火势才平息。

酒井楼房一楼南侧，有房地产中介公司、居酒屋“海樱平岸店”、整骨院（推拿店）这3家店铺进驻。发生爆炸后，房地产中介公司与居酒屋倾倒，尤其房地产中介公司更是烧毁殆尽。

此外，房仲店周边的楼房、店铺等有19栋受到波及，导致玻璃破裂。

最小伤者1岁最大60多岁日本共同社报道，现场影像显示，熊熊大火和浓烟直冲夜空。警方表示，房地产中介公司与居酒屋的员工及客人，总共42人受伤，伤者年龄最小的是1岁，最大的60多岁。

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日本TBS电视台报道，有一说是发生爆炸前，房仲店内有人正在释放罐装煤气spraygas，当时罐装煤气约有100支。另外，调查人员也在调查建筑内装置的至少9个丙烷罐。不少居酒屋的客人都说事发时闻到煤气味。