英超无弱旅．枪手竟输给圣战士 昨日英超第17轮，“蓝狮”切尔西客场凭藉佩德罗和哈扎德破门，好不容易以2比1战胜“海鸥”布赖顿，继续以3分优势、37分当老四；另一边厢的“枪手”阿申纳同样客场出击，但大意失荆地以2比3输给保级队“圣战士”南安普敦，错过逼近前四的机会，仍旧积34分排第5。

（布赖顿17日讯）英超无弱旅！

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昨日英超第17轮，“蓝狮”切尔西客场凭藉佩德罗和哈扎德破门，好不容易以2比1战胜“海鸥”布赖顿，继续以3分优势、37分当老四；另一边厢的“枪手”阿申纳同样客场出击，但大意失荆地以2比3输给保级队“圣战士”南安普敦，错过逼近前四的机会，仍旧积34分排第5。

伊梅利：球队不改善前四难言

伊梅利带领的阿申纳在客场阴沟翻船，22场不败纪录毁在了南安普敦手上，要知道之前对手不曾在本赛季主场尝到胜绩，结果枪手就在圣玛丽球场倒下，送给对手保级路上宝贵3分。

赛后伊梅利直言球队表现不合格，若不改善难以进入前四，“如果我们像这样错失胜利，球队进不了前四，因为其他豪门通常都能赢球。”

此役上半场，圣战士靠英格斯梅开二度取得领先，期间阿申纳中场姆希塔扬扳回一城，但枪手依然延续着本赛季半场无领先的尴尬纪录。

下半场姆希塔扬再次发力帮助阿申纳扳平比分，这是他时隔3年再次在五大联赛单场打入2球，可是南安普敦通过替补登场的奥斯汀在最后5分钟头球破门，延续了自己过去5次对阵枪手都能破门的纪录，“克死”了对手，为新帅哈森许特尔拿到上任首胜。

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萨里：球队一旦松懈很危险

在切尔西对垒布赖顿一役，蓝狮主帅萨里延续上轮打败曼市的配置，让哈扎德担任前锋，佩德罗和威廉担任左右边锋，蓝狮也很快在上半场攻入2球。

但是，客队没有乘胜追击，反而在下半场第66分钟被对手的马奇攻入一球，士气大振的布赖顿更在最后30分钟“围攻”切尔西，所幸蓝狮还是牢牢守住比分至完场，迎来近3个客场的首个胜利。

赛后，萨里表示球队在领先时松懈了，险些被对手扳平比分。

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他说：“我们前60分钟踢得很好，丢球时也掌控比赛，但有一段时间比赛的执行度和专注度都下降了，这种感觉非常危险。”