传政府内部有人筹谋‧英阁员否认再公投 唐宁街首相官邸公布梅伊周一将在国会发言的摘录，她警告二度公投会让政府失信于民，加深目前国家的分化。梅伊正面临要在圣诞节前给国会一个交代的巨大压力。

公投近两年半后，英国社会不再一分为二，而是分裂出更多不同的民意，其中就有强硬脱欧派，认为“离就离”，完全不再有牵扯，主张“没协议没关系”。这一派的支持者日前在伦敦市中心示威，希望国人相信英国脱欧后会活得更好。（图：法新社）

（英国‧伦敦17日讯）距英国正式脱欧的3月29日期限只剩百余日，但首相梅伊的协议草案因国内各阵营反对而动弹不得之际，传出政府内部有人筹谋二次公投，惟政府内阁要员均出面辟谣，梅伊据报周一将舌战群雄，对“脱欧二次公投论”支持者们发起反击，并警告国会议员勿支持第2次公投，否则将对英国政局造成“不可挽回的损失”。

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梅伊：再公投失信于民

唐宁街首相官邸公布梅伊周一将在国会发言的摘录，她警告二度公投会让政府失信于民，加深目前国家的分化。梅伊正面临要在圣诞节前给国会一个交代的巨大压力。

她预料在国会上说：“再次公投会对我们政坛的诚信造成无法弥补的伤害，因为这等于是告诉那些相信民主的成千上万人民，我们的民主没有实现。再次公投很可能不比上次更有进展。”

前首相布莱尔上周指若没有其他可行方案，国会议员应支持举行另一次公投，结果遭梅伊狠斥。但如今有数十名议员、另一名首相梅杰，以及匿名现政府高官也支持应把陷入僵局的脱欧问题，再次交付全民公决。

最大反对党工党议员贝克特表示，梅伊的回应显示第2次公投的呼吁已成为被认真考虑的替代方案。她说：“新公投将有别于2016年的公投，因为我们现在已知道更多脱欧意味着甚么了。”

工党党魁科尔宾早前说，梅伊的脱欧协议“已溺毙”，他将利用此机会，呼吁梅伊于本周就她的脱欧协议进行表决，否则工党资深党员不排除对她提出不信任案。但教育部长海因兹接受天空新闻访问时，否认有关内阁部长正寻求再次举行公投之说。他强调再公投只会带来分裂，民众已投下一票，目前要做的是落实公投结果，希望国会议员支持首相达成的脱欧协议。

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贸易部长福克斯向英国广播公司（BBC）也表示，梅伊需更多时间从欧盟获取更多“保证”，相信脱欧下一步决定将于圣诞节假期后出现，大约于靠近新年期间公布。

《星期日泰晤士报》报道指，梅伊两心腹、内阁办公室部长利登顿和唐宁街幕僚长巴威尔为举行二次公投的推手。但巴威尔星期日已接连在社媒否认报道，认同有关做法是“彻底的背叛”，并加深国民分裂。消息人士亦透露，利登顿亦否认上周和工党议员会面时表现出对二次公投的兴趣，形容他纯粹在聆听意见。

阁员立场分为3派别

据英国媒体报道，除了现有的脱欧协议得不到国会的认可外，由梅伊领导的内阁大致分为3个持不同立场的阁员派别，第一派倾向在协议失败的情况下无奈举行第2次公投，第2派阁员则反对举行第2次公投，第3派人士同样反对再次公投，并主张英国可以冒险“硬脱欧”，包括前外长约翰逊。

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约翰逊周一在《每日电讯报》专栏中说：“第2次公投将引发即时、深刻且无法消除的背叛感。”

硬脱欧航班恐停飞

英促民3月29后勿外游

《星期日泰晤士报》引述外泄的政府内部咨询方案报道，英国将会向国民发出旅游警示，警告国民勿在明年3月29日脱欧期限届满后到境外旅游，担心到时若没有协议下硬脱欧，来往欧盟的航班将被迫停飞，机场和港口或会出现大混乱。

英国并非杞人忧天，代表50间航空公司的欧洲地区航空协会早前已去信欧盟委员会，警告英国若无协议下脱欧，将会对欧洲的航线、航空安全及口岸安检带来灾难性后果。总部设在爱尔兰的瑞安航空也指出，外界低估了硬脱欧会导致客机停飞的风险。

英国的易捷航空已采取应变措施，包括变更超过100架客机的注册地到奥地利新开的子公司，并为旗下机师申请德国和奥地利牌照，尽量降低英国脱欧对整支机队运作的影响。

另外，《华盛顿邮报》近日引用多项民调分析指出，两年半前因脱欧公投而分裂为二的英国民意现在变得更分裂，英国如今出现4种脱欧民意，包括当初支持脱欧，现在后悔了，死忠脱欧者变得更激进。亲欧人士寄望二次脱欧公投以及“拜托现在结束”派。

其中“拜托现在结束”认为，无论脱欧有多糟糕，都不会比现况更糟糕，所以最好是现在就结束争议，回归正轨。