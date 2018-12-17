进行领事接触‧加大使准见次名被扣公民 外交部表示，驻华大使麦家廉在见过加拿大前外交官康明凯的2天后，已获准与斯帕沃进行领事接触。

（加拿大‧渥太华17日讯）加拿大外交部星期日表示，加拿大驻华大使已经会见了在中国遭到扣押的第2个加拿大人。

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外交部表示，驻华大使麦家廉在见过加拿大前外交官康明凯的2天后，已获准与斯帕沃进行领事接触。

这是斯帕沃被扣留6日以来，加拿大官员首次与他会面。

斯帕沃是加拿大商人，上周在中国与朝鲜边境附近被捕，外间一般认为中国以危害国家安全理由拘捕斯帕沃和康明凯，是报复加拿大本月初因应美国要求扣留电讯巨企华为副董事长孟晚舟。

全球事务部没有透露斯帕沃被扣留在何处，表示现阶段不能透露更多资料。加拿大总理杜鲁多星期日接受多伦多城市电视网访问时，杜鲁多表达美中贸易战对加拿大造成冲击的担忧。加拿一直推动与中国签下自由贸易协定。

华为首席财务官孟晚舟周二在温哥伦获准保释候审。她被指控违反美国对伊朗的制裁，将被引渡往美国。

北京威肋如果不释放孟晚舟，加拿大面对严重的后果。

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渥太华反复表示，这次拘捕和政治无关，而是与华盛顿签订引渡条约司法程序。