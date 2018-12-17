森产业与实达83.5亿亿售巴特西2‧国投公积金局是买主 森产业（SIMEPROP,5288,主板产业组）和实达集团（SPSETIA,8664,主板产业组）以83亿5100万令吉（15亿8300万英镑），脱售他们在英国伦敦巴特西发电站建筑所有股权给国民投资公司（PNB）和雇员公积金局（EPF）。

（吉隆坡17日讯）森产业（SIMEPROP,5288,主板产业组）和实达集团（SPSETIA,8664,主板产业组）以83亿5100万令吉（15亿8300万英镑），脱售他们在英国伦敦巴特西发电站建筑所有股权给国民投资公司（PNB）和雇员公积金局（EPF）。

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这项交易是巴特西发电站计划第二阶段股权重组最重要的一环，并预料在明年首季完成。

两家公司今日发文告表示，巴特西第二阶段控股（BATTERSEA PHASE2HOLDCO）已经在上周五和国投KWASA国际2公司签署这项买卖协议。

巴特西第二阶段控股是巴特西计划控股的独资子公司，而巴特西计划由森产业和实达集团各持40%股权，另外20%股权由公积金局持有。国投KWASA国际2公司是国投和公积金局各持65%和35%的联营公司。

5年租金担保

每年付7915万英镑给买主

根据交易协议，巴特西第二阶段控股将提供国投KWASA国际2公司5年，相等于收购价5%回酬的租金收入保证，也就是在未来5年，每年净支付7915万英镑租金给买主。

双方也将签署发展融资协议，国投KWASA国际2公司同意提供最高13亿9600万英镑的巴特西第二阶段发展计划的成本承诺。

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实达集团首席执行员拿督许捷任在文告表示，这项计划有助该公司的商业计划，因为公司的目标是在这计划整体发展中扮演重要的角色。

他说：“我要感谢涉及评估这交易，并让交易成功完成的各方。有关承诺显示他们对这项伦敦地标发展计划的信心。”

巴特西发电厂计划是伦敦占地17公顷的庞大综合产业计划，估计分7阶段发展，从2012年开始，该计划在去年和今年已经交付首阶段下的867单位住宅产业。

森产业董事经理拿督斯里安林阿瓦鲁丁表示，这交易对巴特西发电站建筑计划是重要里程碑，并对计划获大马两大机构的承诺感到欣喜。

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巴特西首阶段除了住宅产业，今年初推介的零售和休闲产业引起英国和其他国际品牌的高度兴趣。已经开张的CIRCUS WEST VILLAGE已经吸引200万人次的人流量前来参观。

国投总裁拿督阿都拉曼阿末透露，这项收购让国投巩固在这计划的策略持有，并预料未来可带来持续的收入和潜在的资本增值。

他说：“这项投资谨慎的进行，符合国投的投资特点。”

与此同时，公积金局副首席执行员（投资）拿督拉迪夫也表示，这项综合计划拥有强大的租户，长期可带来持续回酬和租金收入。

他说：“我们也估计，这计划将因为伦敦地铁北线延长线而受惠。”

许捷任：这项计划有助实达集团的商业计划，因为公司的目标是在这计划整体发展中扮演重要的角色。