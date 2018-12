秘鲁男娶妾须挨100鞭?真相:摔踢老婆被惩罚 社交媒体近来流传一段1分40秒的视频,画面显示一名秘鲁男子正被妻子抽打,原因是“只要能忍受老婆100次鞭打,就可以娶第2个老婆”。

网传视频画面显示,一名男子正承受妻子的木条抽打,不过事关丈夫先对妻子动粗后甘受惩罚,非谣传的“要娶小老婆”。

(雪兰莪‧八打灵再也17日讯)秘鲁国家规定,男人若要娶妾室,就必须先能承受原配的100次鞭杖?打假网站澄清:视频内容是真的,但男子甘受正室抽打无关“要娶第2任老婆”,仅是原配以牙还牙的手段而已。

社交媒体近来流传一段1分40秒的视频,画面显示一名秘鲁男子正被妻子抽打,原因是“只要能忍受老婆100次鞭打,就可以娶第2个老婆”。

秘鲁不允男子娶妾

据腾讯事实查证平台《全民较真》指出,秘鲁法律不允许男子娶第2任妻子,经查实男子也非因要娶妾而受正室鞭打。

“视频中男人被老婆抽打,是因为他把自己的老婆摔在地上,还踢了她21下,导致胸口瘀青;妻子只是以其人之道,还治其人之身。”

网站说,原版视频于2018年3月上载到Youtube网站,标题为“A condition in Peru that for a man to getmarried he has to be beaten by the bride's mother”(在秘鲁,如果一个男人要娶老婆,就必须先挨丈母娘的打)。

不过,若认真听清楚视频中的对话,挨打的男人正接受老婆的惩罚,但并非因为要娶小老婆,而是他把老婆摔在地上,并踢了她21下,造成老婆胸口瘀青,所以他也要承受木条21次抽打。

“鉴此,有关视频既不是丈母娘抽打女婿,也不是老公要娶二房被正室打,大家不要再以讹传讹了。”