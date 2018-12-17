秘鲁男娶妾须挨100鞭？真相：摔踢老婆被惩罚 社交媒体近来流传一段1分40秒的视频，画面显示一名秘鲁男子正被妻子抽打，原因是“只要能忍受老婆100次鞭打，就可以娶第2个老婆”。

网传视频画面显示，一名男子正承受妻子的木条抽打，不过事关丈夫先对妻子动粗后甘受惩罚，非谣传的“要娶小老婆”。

（雪兰莪‧八打灵再也17日讯）秘鲁国家规定，男人若要娶妾室，就必须先能承受原配的100次鞭杖？打假网站澄清：视频内容是真的，但男子甘受正室抽打无关“要娶第2任老婆”，仅是原配以牙还牙的手段而已。

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社交媒体近来流传一段1分40秒的视频，画面显示一名秘鲁男子正被妻子抽打，原因是“只要能忍受老婆100次鞭打，就可以娶第2个老婆”。

秘鲁不允男子娶妾

据腾讯事实查证平台《全民较真》指出，秘鲁法律不允许男子娶第2任妻子，经查实男子也非因要娶妾而受正室鞭打。

“视频中男人被老婆抽打，是因为他把自己的老婆摔在地上，还踢了她21下，导致胸口瘀青；妻子只是以其人之道，还治其人之身。”

网站说，原版视频于2018年3月上载到Youtube网站，标题为“A condition in Peru that for a man to getmarried he has to be beaten by the bride's mother”（在秘鲁，如果一个男人要娶老婆，就必须先挨丈母娘的打）。

不过，若认真听清楚视频中的对话，挨打的男人正接受老婆的惩罚，但并非因为要娶小老婆，而是他把老婆摔在地上，并踢了她21下，造成老婆胸口瘀青，所以他也要承受木条21次抽打。

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“鉴此，有关视频既不是丈母娘抽打女婿，也不是老公要娶二房被正室打，大家不要再以讹传讹了。”