文物遗产局考察查湾洞穴．丹发现7000年女骸骨 国家文物遗产局、国立大学等研究人员日前在吉兰丹查湾洞穴（Gua Chawan）发现几乎完整的女性骸骨，预计有7000多年历史。

莫哈末丁（中）巡视国家文物遗产局，向工作人员了解这副具有7000年历史的女性骸骨。（图：星洲日报）

（吉隆坡17日讯）国家文物遗产局、国立大学等研究人员日前在吉兰丹查湾洞穴（Gua Chawan）发现几乎完整的女性骸骨，预计有7000多年历史。

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国立大学研究人员、国家文物遗产局考古学组官员、苏丹依德利斯教育大学（UPSI）历史研究员于今年11月2日，在该地区考察时的重大发现。

旅游、艺术及文化部长拿督莫哈末丁今日召开新闻发布会表示，这是一项重要的发现，进一步了解我国古人类社会的丧葬习俗及生活文化。

也发现石器等陪葬品

他表示，除了发现这个骸骨，考古队也发现一些用作陪葬品的石器，包括石锤、磨刀石、磨刀石磅、铁砧、凿石等，以及食物残渣如动物骨头、蜗牛壳、螺类以及陶器碎片。

“根据国家文物遗产局，从骸骨中发现的骨盆可推测是一名年轻女性，高度约155至160公分，年龄推测是35至45岁之间。

“骨骸埋葬时是在折叠的状态，脸部朝向北方，膝盖则向南方，因此骨骸的位置是向着右边。其脚部及头部两侧摆放了石灰石，右手握着形似蜗牛及爬行动物的食物残渣。”

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他说，其脚部也放了磨刀石磅，作为陪葬品。

他指出，根据相对较早的日期，这副骸骨推测年龄有6000至8000岁，牙齿样本及蜗牛壳将送往美国进行化验，以确认这副骸骨的实际年龄。

他说，这副骸骨于11月10日移至国家文物遗产局临时实验室，以进行记录及全面修复工作，预计历时60天，包括记录、采样、清洁、粘接、湿度及温度控制及存档。

其他出席者包括国家文物遗产局总监拿督再纳依布拉欣、吉兰丹社会团结，文化，习俗及旅游委员会主席拿督莫哈末阿尼占、国立大学马来世界与文明学院主任苏比安、副主任祖依斯甘达等人。

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或小修改旅游年标志

询及修改2020年大马旅游年标志一事，莫哈末丁表示，由于考虑到资金问题，该部正在考虑进行小部份的更改。

“修改后肯定要重新推介新的标志，届时就需要使用一些资金，那问题是，这是否值得？”

他说，如果当中涉及少量的资金，该部就会考虑这么做。

这副近乎完整的女性骸骨，预测有近7000年的历史。（图：星洲日报）