砂人联党秘书长‧陈超耀住家入贼 据了解，贼徒在干案后拆除闭路电视，避免样貌曝光，惟闭路电视接收器掉落在后院沟渠。

客厅的电视机被偷走，橱柜也被搜得凌乱。（图：星洲日报）

（砂拉越‧美里17日讯）砂人联党中央秘书长兼卑尔骚区州议员拿督陈超耀的住家二度进贼，造成电视机、相机和闭路电视设备被偷。

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陈超耀的住家位于丹绒罗邦高级住宅区，是美里许多商界闻人居住的地点，主要进出口夜间有保安员驻守。陈超耀的住家曾在2015年首次发生爆窃案。

据了解，贼徒在干案后拆除闭路电视，避免样貌曝光，惟闭路电视接收器掉落在后院沟渠。

今早在古晋公干的陈超耀披露，长子今早7时如常抵达其住家准备喂养家犬时，惊见屋内凌乱不堪，才揭发窃案。

电视机相机电眼被偷

根据初步检查，窃贼是从后院撬开厨房窗户后，剪断铁花潜入屋内作案。目前确认失窃的财物包括2台平面电视机、相机及闭路电视设备，价值不菲的高尔夫球杆则被移到厨房，怀疑是窃贼匆忙中没有带走。

陈超耀表示，准确的财物损失仍有待家人检查，目前此案已交由警方调查。

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据悉，陈超耀昨晚出席人联党美里（卑尔骚）支部的圣诞晚会后，由助理谢家洪载往美里机场，乘搭夜机赴古晋处理公务。上周五从吉隆坡返乡度假的次子到友人家参加聚会后，在友人家留宿，案发时无人在家。

谢家洪昨晚将陈超耀的轿车驾回陈家时，发现屋内没有亮灯，误以为家中有人，所以没有如往常般进入屋内亮灯。

警方接获投报后，派出调查队伍及警犬到场搜查。