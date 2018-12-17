阿兹莎：占生产总值约4%．贪腐导致国家损失470亿 副首相拿督斯里旺阿兹莎医生指出，我国贪腐问题在去年造成470亿令吉的损失，占国内生产总值约4%。

（吉隆坡17日讯）副首相拿督斯里旺阿兹莎医生指出，我国贪腐问题在去年造成470亿令吉的损失，占国内生产总值约4%。

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她说，根据大马国际透明组织，从2013年起，我国每年因贪污问题损失大约上述数额。

“470亿令吉可以做什么？这超出了我们的教育开销，几乎是2017年医疗保健拨款的一倍。如果有这笔资金，可以用来改善我们坑坑洞洞的道路，舒缓政府医院人潮或提供奖学金让合格学生深造。”

她今日在“团结对抗贪腐”论坛上发表演说。

需更长时间解决贪腐

旺阿兹莎指出，与普遍看法相反，贪污不只发生在政府最高阶层。

她提到，根据普华永道的报告，我国私人界贿赂和贪腐活动在2014年的19%增至2016年的30%，就算在日常生活中，人们也可能尝试贿赂以取消交通传票。

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她说，虽然在今年5月更换政权，但政府需要更长时间解决许多机构存在的贪腐问题。

“我不认为改变是一朝一夕的，但我有信心这个推翻盗贼统治政权的新联盟，能一起合作度过这些成长的阵痛，落实长期体制改革，保护人民利益。”

旺阿兹莎也驳斥悲观者的论调，指政府专注于肃贪而不是经济，将导致经济成长放缓。

“我想说这两者并不互相排斥，我们继续努力改善问责及透明度，吸引可持续投资，这将协助我们成长，而不是短线投资者，根据联储局利率注资及撤资。”