吊销2报出版准证3个月．政府须赔逾1126万 3年前因不满英文《The Edge周刊》和《The Edge财经日报》频频报道一马发展公司弊案而冻结这两份报章出版准证3个月，政府迄今将被迫为这项决定付上昂贵的代价，赔偿逾1126万令吉！

（吉隆坡17日讯）3年前因不满英文《The Edge周刊》和《The Edge财经日报》频频报道一马发展公司弊案而冻结这两份报章出版准证3个月，政府迄今将被迫为这项决定付上昂贵的代价，赔偿逾1126万令吉！

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高庭助理主簿官诺阿兹琳在考量了各造所提呈的书面陈词后，估算出《The Edge周刊》和《TheEdge财经日报》可获得共1126万零350令吉的补偿性赔偿。

不过，若计算政府必须从2015年7月27日开始，每年支付4%利息来看，政府必须支付的赔偿额恐怕不止上述这笔款项。

以时任内政部长拿督斯里阿末扎希为首的内政部是于2015年7月24日发表文告宣布将从2015年7月27日起，吊销《TheEdge周刊》和《TheEdge财经日报》的出版准证，为期3个月。

持有《The Edge周刊》和《The Edge财经日报》的申请人The Edge Communications私人有限公司较后在2015年7月27日入禀高庭挑战内政部的决定，并在申请书中把内政部秘书长和内政部列为第一及第二答辩人。

高庭在展开聆讯后于2015年9月22日撤销内政部冻结这两份报章出版准证3个月的决定，并谕令内政部必须就这2份报章所蒙受的损失作出赔偿。

虽然内政部较后分别向上诉庭和联邦法院提出上诉，惟联邦法院在2017年8月9日维持高庭的裁决，并把案件发还高庭以估算内政部在《The Edge周刊》和《The Edge财经日报》被吊销出版准证3个月期间，所应作出的赔偿。