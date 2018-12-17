雨刷夹写着“最后一命”白纸‧退休高官车遭枪击 警方于早上6时56分接获投报，指两名嫌犯当时是共乘一辆摩哆车抵达一商店前，其中一人朝车子挡风镜开一鎗后就逃跑。

两名嫌犯向拿督男子的四轮驱动车挡风镜开了一枪。（图：星洲日报）

（霹雳‧怡保17日讯）怡保美露2B花园一商店街今日早上近7时发生一起鎗击案，一名有拿督勋衔的退休政府高官的四轮驱动车被两名男子开一枪射击挡风镜，警告将夺取其性命。

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霹雳州刑事调查主任耶亚高级助理总监证实这起事件，警方于早上6时56分接获投报，指两名嫌犯当时是共乘一辆摩哆车抵达一商店前，其中一人朝车子挡风镜开一枪后就逃跑。

他说，嫌犯们乘坐的摩哆车并没有车牌号码，动机疑为向有关拿督勒索，警方援引刑事法典第307（企图谋杀）及第385（试图勒索）条文展开调查。

据了解，这名50岁的拿督男子，此前曾担任一科学相关的政府部门副局长，2014年退休后在彭亨州一家工厂工作，一年前回来怡保在美露一带开设了两间洗衣店，他已前后收到两次威胁信息。

警方将勒索拿督男子的“最后一命”纸张带回警局调查。

上月曾接勒索300万信函

据了解，他上个月曾收到一封信函，内容是向他勒索300万令吉；他今日清晨到美露2B花园一祈祷室祈祷后，取车时发现挡风镜的雨刷夹着一张写着“最后一命”（Nyawa terakhir）的白纸，他不以为意，拿下后开车到一马来茶室吃早餐。

他下车到茶室外面的桌子坐下不久，两名共乘一辆摩哆车的男子抵达，在他的四轮驱动车的挡风镜开了一枪，然后就逃跑。

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根据目击者表示，当时茶室内只有不到10人，事发时他听到一声鎗响，往外看时发现两名嫌犯乘坐摩哆车离开，但由于太暗，看不清他们的样子。