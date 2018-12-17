意甲．米利克补时自由球绝杀．拿波利刷卡获3连胜 拿波利本场比赛采用半轮换阵容，上半场比赛略显沉闷，天蓝军团在下半场比赛开始加强中路进攻并且多次获得破门良机，但均未能把握，直到伤停补时阶段，波兰前锋米利克以自由球攻门命中右上角绝杀。

（意大利．罗马17日讯）“天蓝军团”拿波利星期日在意甲第16轮客场惊险以1比0绝杀“撒丁岛球队”卡利亚里，取得联赛3连胜之余，还以38分继续坐稳积分榜第2名的位置。

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拿波利本场比赛采用半轮换阵容，上半场比赛略显沉闷，天蓝军团在下半场比赛开始加强中路进攻并且多次获得破门良机，但均未能把握，直到伤停补时阶段，波兰前锋米利克以自由球攻门命中右上角绝杀。

本场比赛之后，拿波利继续以8分落后领头羊祖云杜斯位居次席，也仍领先第3名“蓝黑军团”国际米兰6分。

在当天另一场比赛，“红狼”罗马坐镇主场以3比2逆转“狮鹫军团”热那亚，取得各项赛事近6场比赛首胜。

上半场，罗马虽然控球率占优，但射门机会并不多，瑞典门将奥尔森“黄油手”送礼导致主队丢球落后，还好法西奥抽射破门扳平比分。

虽然希耶马克再度破门让客队再度领先，但罗马在下半场由小克吕维特长途奔袭得手以及克里斯坦特重炮轰门建功。另外，因假帐被扣3分的“飞驴”

切沃至今一场不胜继续排名垫底，他们当天在客场以0比0闷平斯帕尔。