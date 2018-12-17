突击物物交换船扣10人‧起值千万走私烟酒
2018-12-17 17:42
突击物物交换船扣10人‧起值千万走私烟酒
“执法队靠近可疑船只时，发现还有另一艘快艇正与该船准备进行交接，惟看见执法队立刻逃走。”
（雪兰莪‧巴生17日讯）大马海事执法机构日前在瓜雪西南部1.6海里截查一艘物物交换船，起获2600箱走私白烟和60箱各品牌洋酒，市值约1000万令吉，船上10名印尼籍男子包括1舵手也被扣查。
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大马海事执法机构副总监（行动）拿督莫哈末祖比尔海军上将说，此案于上周五下午5时在上述地点发生，被扣查的男子，年龄介于22至53岁。
他今日在新闻发布会上指出，该机构是在接获丹绒加弄海域渔民社区提供情报，称发现一辆可疑的船只一直在该区徘徊后，迅速采取行动。
“执法队靠近可疑船只时，发现还有另一艘快艇正与该船准备进行交接，惟看见执法队立刻逃走。”
他表示，执法队在这艘34公尺长的物物交换船上搜出走私白烟和60箱各品牌私酒。
“大马海事执法机构相信，这些走私品或准备分批由几艘快艇载走，再登陆售卖。”
他说，这艘物物交换船是在新加坡注册。
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“这批走私品，相信是供应圣诞节和华人农历新年的市场需求。起获品市值超过1000万令吉，落网者和这批私货将被带返英达岛码头等候发落。”
他补充，该机构将援引1967年关税法令第135（1）条文调查此案。
文章来源：星洲日报‧2018.12.17
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