曹缘当选跳水男子最佳．施廷懋4连霸当之无愧 连年表现出色，让27岁的施廷懋蝉联了年度最佳运动员奖项，她在台上发表获奖感言时说：“感谢中国跳水队和所有人的支持。我在2018年赢得了所有比赛的胜利，但是还有很多地方需要完善。希望在明年的世锦赛中表现出色，争取赢得第5座奖杯。”

施廷懋连续4年夺得年度最佳女子跳水运动员奖，这是对她实力的肯定。（图：新华社）

（中国．杭州17日讯）周一晚在杭州国际博览中心举行的2018年国际泳联年度最佳颁奖典礼上，中国奥运冠军施廷懋再度当选年度最佳女子跳水运动员，在此奖项完成垄断级的“4连霸”成就。

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至于曹缘则第2次获得最佳男子跳水员。

连年表现出色，让27岁的施廷懋蝉联了年度最佳运动员奖项，她在台上发表获奖感言时说：“感谢中国跳水队和所有人的支持。我在2018年赢得了所有比赛的胜利，但是还有很多地方需要完善。希望在明年的世锦赛中表现出色，争取赢得第5座奖杯。”

今年，施廷懋参加的跳水系列赛、世锦赛、雅加达-巨港亚运会无不是把冠军收入囊中，以全胜战绩结束赛季，表现非常杰出。不仅如此，自从2014年开始，只要是施廷懋参加的赛事，都无一例外封后，是当今无愧的跳水一姐。

而生涯第2次得到佳男子跳水运动员的曹缘，终于有机会亲临现场，他上次获奖时因为护照原因没能出席。上台领奖的曹缘显得紧张，他表示：“这比我参加比赛还要紧张，在各国运动员、教练和官员面前发言，感觉很新鲜。我会继续努力，做到更好！”

霍丝珠连4年夺游泳女最佳

在游泳最佳方面，匈牙利“女铁人”霍丝珠连续4年获得最佳游泳运动员，她提到自己喜欢游泳，能在世锦赛以4个金牌结束2018年，感到非常高兴。

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“尽管今年我换了教练，但我的表现没有受到影响。所以能以不俗成绩告别赛季，我觉得非常开心。”

南非的奥运金牌得主查勒克洛斯则荣膺最佳男子游泳运动员。