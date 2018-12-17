2018华小特别拨款发放．各州陆续收到款项 全国华小已经开始陆陆续续收到2018年华小特别拨款了。

（雪兰莪．八打灵再也17日讯）全国华小已经开始陆陆续续收到2018年华小特别拨款了。

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副教育部长张念群昨日指出，教育部今日起会陆续发放华小、淡小和教会学校各5000万令吉及华中的1500万令吉的特别拨款。

根据星洲日报记者的了解，一些州属已经开始收到有关的拨款了，包括了登州及槟城，还没有收到的则是雪隆的华小。森美兰、霹雳州及彭亨州的董联会则不清楚州内的华小是否已经收到拨款。

登州

8华小获37.5万拨款

教育部发放2018年5000万令吉华小拨款，登州8所华小获得37万5000令吉。

教育部副部长张念群本月8日在瓜登出席与华团及学校领袖交流会时透露，登州有10所华小，可是其中一所华小，即甘马挽港口华小是政府资助的全津贴学校，另外龙运北加启蒙华小则没有申请拨款，只有8所华小提出申请并获得拨款。

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登州8所华小共获得37万5000令吉，分别是瓜登中华维新小学12万令吉、马江哇加打北中华小学4万5000令吉、甘马挽挽华小学5万令吉、甘马仕乐群小学2万令吉、雅姆小学1万5000令吉、龙运光华小学4万5000令吉及五里新村小学3万令吉和勿述日底中华小学5万令吉。

中华维新中学获17万

另外，教育部今年也首次发放拨款给国民型中学（华中），中华维新中学获得17万令吉拨款。

登州董联会主席卢成良表示，华小拨款是各校依据需求提出申请，登州8所华小今年获得37万5000令吉拨款，比起其他州属，已是相当理想。

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“我们的华小数量不多，可是教育部没有忽略我们的申请，获得相当可观的拨款，我对此感到满意。”

此外，针对启蒙华小今年没有申请拨款，他也感到意外，他会向该校了解为何没有提出申请。

他说，华小的收入有限，既然政府给予拨款，华小应该把握机会提出申请，所以他希望州内9所半津贴华小明年都申请这项华小拨款，让学校得到更好的发展。

马六甲

萧汉昌：不清楚拨款是否到手

马六甲董联会主席萧汉昌说，该会目前没有接到任何通知，因此尚不清楚教育部发放给华小的拨款是否已到手。

他指出，本身没有听说教部将于今日发放这笔拨款，不过，之前该会一直有与甲市区国会议员邱培栋跟进此事的进展。

叶翠月：开学前拨款或会到手另一方面，甲州华小督学叶翠月受询时指出，她目前尚未接到校方任何通知，因此不清楚拨款是否已到手。

她说，这笔款项是汇入董事部的户头，一般上，拨款到手后，校长会向她汇报，或者她本身也会询问学校。

她相信，开学前拨款应该会到手。

询及甲州总共获得的发放数额，叶翠月说，由于目前尚没有消息，因此无法得悉拨款的总数，一般上，拨款是以学校的需要作出发放。

据知，目前除非董事部主动前往银行查询，否则必需等到银行月单寄来时，才能确定拨款已发放。

雪隆

156华小未收到拨款

雪隆董联会华小事务委员会主任李雄谋说，雪隆156所华小至今仍未收到2018年华小特别拨款。

李雄谋对星洲日报说，截至今日中午为止，没有听到任何一所学校或董事部收到拨款的通知。

他透露，156所华小大部份都有申请特别拨款，以便为学校油漆、维修厕所等。

他说，现在已是年底了，现在才发放2018年拨款确实稍迟了一些，不过今年5月才换政府，若年底之前发放特别拨款，算是还不错了。

霹雳

未知拨款总额．受惠华小数量

霹雳董联会目前仍未得知霹雳州获得的拨款总额及获得拨款的华小数量。

虽然霹雳董联会早前呼吁拨款不应以全津贴华小和半津贴华小来区分，应该一视同仁，不过据知此次拨款的对象仍是半津贴华小；霹雳州内共有111所半津贴华小。

霹雳董联会主席拿督李官仁指出，该会目前没有掌握2018年华小5000万令吉拨款中霹雳州华小数量及拨款数额数字，以往皆由相关华裔部长或副部长宣布。

华中方面，根据一些国民型中学校长透露，目前未知道州内各校数额，也仍未接到拨款进账通知；据知州内所有华中皆有作出申请。

森美兰

不知47华小．获拨款数额

森美兰华校董事联合会主席吴小铭是从报章得知教育部今日发放拨款给华小，他并不晓得森州47所半津华小所获得的数额。

他说，森州共有82所华小，其中35所是全津学校。

也是芙蓉国民华小董事长的吴小铭也说，截至目前为止，校方无法知晓获得拨款的数额，每所学校申请的发展拨款数额都不同。

槟城

各校董事可查看户头

槟威华校董联会主席李添霖受访时说，他今日接获校长们的通知，指有关特别拨款已发放，各校董事们可查看董事会银行户头。

也是醒侨小学董事长的李添霖还未查看该校董事会的银行户头，但他相信拨款一定会发放，只是无法确定数额。

“我们知道，今年的特别拨款会直接汇入董事会银行户头，不会有任何移交仪式。”

砂拉越

“不清楚是否获拨款”

全砂约168所华小申请2018年度教育部特别拨款。大部份学校校董会代表表示，不清楚今日是否已获得所申请的特别拨款。

星洲日报记者今日询问古晋、石角、马当、西连及民都鲁多间华小校董会主席及代表，他们皆表示不知情，不了解特别拨款是否已经汇入户头。

一些校董表示，他们感到混淆，不了解拨款是汇入学校或校董会银行户头，需要时间检查。

石角其中一所华小的校董检查银行户头后，确定拨款未汇入户头内。

全砂共有222所华小，扣除其中6所教会学校及31所政府华小，符合申请拨款资格的华小有185所。根据资料，去年共有184所砂华小获得联邦教育部发放特别拨款。