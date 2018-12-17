日白内障手术权威医生．赤星隆幸将来马授课 来自日本的白内障手术权威赤星隆幸（Akahoshi Takayuki）医生，公开表示愿意协助马来西亚高等教育机构在眼科方面的学习、教学、开发和研究。

（雪兰莪．八打灵再也17日讯）来自日本的白内障手术权威赤星隆幸（Akahoshi Takayuki）医生，公开表示愿意协助马来西亚高等教育机构在眼科方面的学习、教学、开发和研究。

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教育部今日发文告指出，赤星隆幸将于明年4月份前来马来西亚。教育部长马智礼指出，赤星隆幸所具备的专业知识，在67个国家可说是家喻户晓。

“赤星隆幸采用自己开发的‘超声乳化前碎核’（Phac oPrechop）白内障手术方法，这方法可以缩短手术的时间，从20至30分钟缩短至平均4到5分钟。

“赤星隆幸也曾为外国政要进行眼科手术，包括我国首相敦马哈迪。”

马智礼指出，一开始，赤星隆幸将帮助三所大学，即马来西亚国民大学（UKM）、马来西亚国际伊斯兰大学（UIAM）及砂拉越大学（UNIMAS）。

他说，这些大学在相关领域拥有丰富的专业知识和经验，以及可加强的潜力。

免费为贫户做眼科手术

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他进一步说，这是学习眼科手术最新技术的最佳机会，尤其是马来西亚大学的眼科学系讲师将受惠。

他指出，赤星隆幸在来马期间，也同意为乡区的贫困居民提供免费的眼科手术服务。