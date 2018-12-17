林冠英：华裔中小企微贷是例子‧教育经济须与政治分割 “不少中小型企业家认同此做法，为何大家认同政治与商业分家，而拉曼大学学院的课题就不能呢？”

林冠英（前排中）与七大乡团的代表进行逾一个小时的交流后大合照。前排左起 是胡荣兴、吕海庭、林福山和张润安；右起是丁锦清、郑金德、林秋雅和陈国伟。（图：星洲日报）

（布城17日讯）财政部长林冠英以华裔中小型企业微型贷款，以及拉曼大学学院（TARUC）拨款为例，强调教育和经济必须与政治分割，这是不能放弃的原则，以便能获得华裔，乃至友族的认同。

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他说，华裔中小企业微型贷款之前交由马华管理的合作社处理，这已被政治化，今后，政府会继续发放5000万令吉的拨款，唯发放的单位从原有的自立合作社改为国民储蓄银行（BSN）。

“不少中小型企业家认同此做法，为何大家认同政治与商业分家，而拉曼大学学院的课题就不能呢？”

他于今日在财政部与七大乡团的代表进行交流时说，他没有因为有些华小的董事是马华领袖就不批拨款，因为学校是公众和社会的，不是属于马华的。

他说，拉曼大学学院不一样，是马华的，不属于华社，惟其款项全部是华社筹募的，如果捉不准教育和政治分割的原则，基本上是走火入魔了，有些华团至今还捉不到这一点，这需要一些时间改变，因为他们受马华领导层的影响太久。

盼马华高抬贵手放开拉大

“马华挑战我，要行动党自己办大学，你（马华）走火入魔，难道我要跟你一起走火入魔？马华还声称我要把拉曼关掉，我曾几何时说要关拉曼？我只是希望马华放手、高抬贵手，我们才可以光明正大把3000万令吉拨给拉曼，现在因为马华是政党，应该是一分钱也不给的，还给你550万令吉你应该珍惜。”

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林冠英说，没有任何政党办的学院有获得政府的拨款，无论是巫统、国大党和民政党都没有，除了拉曼大学学院。

警告马华勿提高拉大学费

他说，再者，拉曼大学学院有足够的资金，所以没有理由提高学费，因此，他再次严厉警告马华，若提高学费，他必定会以财长和通过政府的管道对付马华。

他指出，在拉曼大学学院拨款的问题方面，最简单的方案就是马华放手，交由拉曼大学学院校友总会管理，许多校友都是社会和企业的精英，如今拉曼虽好，但难保日后会或会变差，他相信后者会比马华做得更好。

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“而且到时可以光明正大的获得政府拨款，教育归教育，政治归政治，为何3000万令吉不要？”

他也吁请拉曼大学学院的学生放心，他将会捍卫他们的利益。

“我了解，我提出此建议一定会被许多人责骂，但我相信10年或20年后，大家就认同当年的决定，就如我此前出任槟州首长时，为确保槟城美食的原味，禁止外劳掌厨的争论性决定为例。”

捉不准原则将失去方向

他说，当时不但引起各族商贩反弹，还指此决定将令一些商贩倒闭，但多年后证明这是正确的决定。

“当捉不准原则将会失去方向，原则要捉准和对，要敢敢做，这是改革的代价。”

华中华小5000万拨款同年发放

林冠英指出，拨给华中和华小的5000万令吉拨款开始发放，政府尽量以此作为准绳，即同一年的拨款同一年发放。

他说，政府希望明年可以早点发放拨款给华中和华小。

他说，教育部副部长张念群一直在积极处理华教的事务，而同年的拨款同年发放是第一次，相比前朝政府是差不多两年才发放。

此外，他坚持强调自己以本身是马来西亚人为先，但这不代表他不是华人，惟这常被有心人调侃污蔑他不承认是华人。

他说，在面对未来考验时，如果以马来西亚人为先，解决问题的机会比较高，但以种族为主则会较困难，所以要有新的和宏观的思维。

张润安：打拼经济得人心得天下

另一方面，七大乡团协调委员会主席拿督张润安说，对政府而言，当前最重要是打拼经济，因为得人心者得天下，人心与经济好坏有直接的关系。

他说，七大乡团将会作为林冠英的后盾，为大马华人经济一起努力。

大马福联会总会长丹斯里林福山转达了福建乡亲对拉曼大学学院拨款事件的看法，希望双方能进行协调，寻求最佳的解决方案。

“虽然我们超越政党但我们关心政治，特别是涉及华社子弟前途的问题。”

出席者包括马来西亚对华特使陈国伟；大马客联会副会长张君国、总秘书曾劲华；大马潮联会总财政郑金德、助贷学金信贷会主任张金祥；大马海南联合会总会长拿督林秋雅、秘书长李坚城；大马广西总会总会长拿督吕海庭、署理总会长杨谨鸣；大马三江总会署理总会长丁锦清、隆雪三江公会副会长宣柱宏；福联会署理总会长陈康益；大马广联会副总财政拿督斯里胡荣兴、妇女部主席陈月娟和执行秘书朱君明。