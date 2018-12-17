交长：提升德士竞争力．全新“Taxi Go”Apps启动 交通部长陆兆福说，政府非常欢迎这个措施，以鼓励传统德士转型，用电子召车的方式来争取更多乘客。

陆兆福（中）主持Taxi Go手机应用程式推介礼后，与一众德士司机合照。左三起为赖仕球、赛哈密和再拉尼。（图：星洲日报）

（雪兰莪‧赛城17日讯）全新的电子召车系统“Taxi Go”手机应用程式和移动数字媒体今日面世，借此提升国内德士的竞争力，同时让消费者有更多选择。

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交通部长陆兆福说，政府非常欢迎这个措施，以鼓励传统德士转型，用电子召车的方式来争取更多乘客。

“这个手机应用程式只会开放给注册德士而已，德士公司或司机只需要登记就可以了；而消费者每次上车都必须缴付2令吉的服务费，这笔费用会交给Taxi Go的创建公司CABMmobility私人有限公司。”

他今日在“Taxi Go”手机应用程式和移动数字媒体推介礼后，接受媒体采访时说，大部份的乘客害怕坐德士，是因为很多时候他们不知道自己要给多少钱，用里数表时又怕价格超标。

客户上车前就知道价钱

“有了电子召车，客户上车前就知道价钱，这样肯定能帮助传统德士，提升他们的竞争能力。”

他说，TaxiGo手机应用程式也能让客户在德士上做数字媒体广告，让司机抽取10%至20%的广告费，增加额外收入。

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陆兆福也说，政府欢迎私人公司投资开发有关应用程式，协助传统德士司机转型。

“之前跟德士司机对话的时候，他们希望政府可以创建一个应用程式给德士，但政府不能以生意方式协助他们，但我们鼓励市场，如私人公司和德士公会去做这个应用程式。”

询及有些德士司机若同时使用Taxi Go和Grab，因此是否会对Grab不公平，陆兆福认为，有了Taxi Go后消费者就有更多选择，避免国内市场被垄断。

“没有所谓的公不公平，这对Grab来说是个竞争，我们也不希望某个服务垄断市场。”

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对德士司机来说没有任何损失，反而只会增加乘客的数量。

让消费者有更多选择

他说，自从Uber和Grab合并后，Grab就有垄断市场的趋势，虽有其他电子召车服务，但政府还是希望消费者有更多的选择。

“如果只有一个选择，那就不是一个健康的市场。”

出席者包括CAB Mmobolity私人公司主席丹斯里赛哈密、首席执行员赖仕球和大马德士司机，汽车租赁兼豪华轿车司机协会（Perjiwa）主席再拉尼。

先在大马开跑

Taxi Go将拓亚洲市场

陆兆福较早前在推介礼上致辞时说，Taxi Go会在大马率先开跑，而后慢慢进入亚洲市场。

“这款应用程式是本地年轻子弟和来自台湾和日本的专家合作研发的，让我们感到光荣。”

他说，半岛有6万名注册德士和出租车司机，他们登记后使用Taxi Go不会被额外抽佣，同时还能赚取额外广告费。

陆兆福说，政府一直致力于改善国内德士司机的现状，包括协助该领域减少营运开销、提升德士司机的生活水平、加强法律结构及打造世界级德士服务系统。

“严守纪律的德士司机能够为我国旅游业做出重大贡献，反观示威不能解决问题，只会给别人带来麻烦。”

再拉尼也代表无理的德士业者向陆兆福致歉，并希望交通部能够继续敞开大门，与业者了解和解决他们所遇到的问题。

另外，赛哈密透露，我国目前已有1500名德士司机登记加入Taxi Go手机应用程式。

“欢迎更多的德士司机加入我们，同时我们也会确保这些司机已在陆路公共交通委员会下合法注册。”