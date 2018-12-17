女郎户头5天转账60次．借贷抵押提款卡变钱骡 一名华裔女子欲向借贷公司借钱，却被要求交出银行提款卡做抵押，她察觉不妥后要求取消贷款，并向银行检查，发现其银行户头在短短5天内，竟有至少60次近4万令吉的转账，疑沦为钱骡。

（吉隆坡17日讯）一名华裔女子欲向借贷公司借钱，却被要求交出银行提款卡做抵押，她察觉不妥后要求取消贷款，并向银行检查，发现其银行户头在短短5天内，竟有至少60次近4万令吉的转账，疑沦为钱骡。

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来自吉隆坡增江北区的张莉莹（25岁）指出，她于本月4日向一名声称是贷款公司职员的男子要求贷款1万令吉，两人相约隔日下午2时见面详谈，并要求她准备一些相关文件。

她说，她随后被告知贷款已获批，但要求他交出银行提款卡做抵押，由于该银行户头里没有多少存款，所以她也不疑有他。

张莉莹（左）与张天赐向媒体展示户头遭人转账至少60次的记录。（图：星洲日报）

转账涉及金额近4万

“当时对方说我还钱时直接把钱汇到这个户头，他们就可提款；我后来察觉有点不妥，于是尝试登入电子银行查看，却因忘记密码，多次登录失败而被禁。”

她说，她之后向男子索取其提款卡上的16字号码以重新解禁电子银行登入，但男子却百般不愿，察觉不妥的她当下立即要求取消贷款，并要男子交还提款卡。

“虽然他答应办理取消贷款手续，但是之后却再联络不上，我无奈下只好向银行在办理新提款卡及处理电子银行登入解禁的事情，但检查下却发现我的户头在5天内被不同名字的人士汇款及提款至少60次，涉及金额达3万9000令吉。”

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她说，根据记录，其户头在一天内遭人转账的最高数额为4920令吉，被提出的最高款项额为7000令吉。

关闭户头向警报案

她因担心自己沦为钱骡而面对问题，因此已关闭银行户头，并向警方报案，今日也在马华公共服务及投诉部主任拿督斯里张天赐陪同下召开新闻发布会，公开此事。

张天赐呼吁大众，尤其是学生，勿轻易相信网络借贷广告，免得被不法集团利用而沦为钱骡。