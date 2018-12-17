刘志文：打造人民心理建设．“新政府须有改革决心” “面对纷至沓来的改革争议，政府应动用其庞大资源，扮演积极的角色，协助不同的民族对话与沟通，而不是一直在闪避或噤若寒蝉，甚至放任差异群体相互谩骂、猜忌和散播错误的假消息，继而引发冲突。”

（吉隆坡17日讯）林连玉基金主席刘志文认为，新政府必须拿出诚意与决心，致力打造人民“共存共荣”的心理建设，实践林连玉精神，以化解在落实竞选宣言和制度改革方面，如承认统考、地方议会选举和签署《消除一切形式种族歧视国际公约》（ICERD）时遇到的阻力。

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“面对纷至沓来的改革争议，政府应动用其庞大资源，扮演积极的角色，协助不同的民族对话与沟通，而不是一直在闪避或噤若寒蝉，甚至放任差异群体相互谩骂、猜忌和散播错误的假消息，继而引发冲突。”

他昨日在“2018年林连玉精神奖”颁奖典礼致辞时指出，希盟入主布城后，反动与改革的力量相互掣肘，引起社会群体间的猜忌与对立，包括承认独中统考文凭争议、反ICERD集会和放弃地方议会选举等。

“面对棘手的老问题时，执政领导人缺乏改革及勇于的决心，却热衷于党派间的争权夺利，置选民的祈望于不顾，让许多选民感到失望。”

他忆述，林连玉于1956年受邀为《马来前锋报》撰写开斋节献词时，明确提出“心理的建设”这个价值观念，倡议马来亚独立建国后，把最重要的工作放在人民的心理建设。

“林连玉先生说，心理的建设是一切建设的基础；心理的建设若没有达到成功的境地，一切意外的纠纷是会不断发生的。”

推广“文化资产保存基金”

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另外，刘志文说向各界推广甫成立的“文化资产保存基金”，借此推动国内文化资产保存项目，包括地方研究、文献研究及出版、文物馆及推广教育、文化遗产修复技术、无形文化遗产和文献修复。

他呼吁华社同心齐力响应与支持筹募相关基金，保存华人文化，维护华人社会的灵魂。

“在巫统多年来的史观支配底下，华社有形或无形的历史与文化不仅不被国家重视，更被自家人弃之不顾，逐渐消亡。因此今年的华教节以‘抢救历史，保根护脉’为主题，发起文化资产保存基金，号召全民来一起抢救历史，借此保住我族历史文化的根基，护住我族历史记忆的命脉。”