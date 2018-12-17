世界杯男子钩球赛．夺队史首座大赛冠军．比利时书写新页 “这是一场旗鼓相当的比赛，从赛会一路走来，我们清楚知道荷兰是十分强悍的队伍。”比利时后卫、同时也是赛会最佳球员的范多伦在赛后受访时表示，“但我们（比利时）也打出了令人叹为观止的表现，我对我们这支队伍感到骄傲无比，我们是当之无愧的世界冠军。”

（布巴内甚瓦尔17日讯）2018年世界杯男子钩球赛星期日隆重落幕，比利时最终在决赛点球大战中以3比2击退3届世界冠军，夺下队史首次荣登世界冠军宝座，同时也是史上首座大赛冠军。

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“这是一场旗鼓相当的比赛，从赛会一路走来，我们清楚知道荷兰是十分强悍的队伍。”比利时后卫、同时也是赛会最佳球员的范多伦在赛后受访时表示，“但我们（比利时）也打出了令人叹为观止的表现，我对我们这支队伍感到骄傲无比，我们是当之无愧的世界冠军。”

另一比利时球员古尔纳德父亲因癌症病逝，在此他也将冠军金牌告慰父亲在天之灵。比利时与荷兰在决赛正赛60分钟互交白卷，令冠军归宿需通过残酷的点球大战而定。

半决赛以点球大战淘汰卫冕冠军澳洲的荷兰，在以2比1领先情况下连失3球，最终只能目送比利时首获世界冠军殊荣，连续2届赛会决赛皆失利告终。

另一边厢，澳洲在季军战以8比1狂胜英格兰，一吐卫冕失利的闷气，并与比利时同为这赛会的不败之师。