“土团无意东渡沙州”‧马哈迪：沙巴人可加入 相兼土团党主席敦马哈迪说，土团党无意东渡沙巴州，不过沙巴人可以加入土团党。

（雪兰莪‧赛城17日讯）首相兼土团党主席敦马哈迪说，土团党无意东渡沙巴州，不过沙巴人可以加入土团党。

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针对土团会否在沙巴成立问题，他说：“不，我们不会在沙巴成立任何政党，但沙巴人可以加入土团党。”

他是今日在出席大马高科技工业政府集团（MIGHT）的业界交流会后，向记者发表谈话。

沙巴人民希望党昨日在第2届党代表大会中，通过要求土团党东渡沙巴，开设分部的特别动议。

据了解，沙民望党主席拿督拉京奥津之前被指曾与土团党领袖接洽，商讨把土团党引入沙巴事宜。

继沙巴巫统领袖日前宣布退党的活动后，土团党副主席丹斯里阿都拉昔受邀出席人民希望党代表大会。

土团审查申请入党者

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针对马六甲第六任首席部长（1982-1994）阿都拉欣申请加入土团问题，马哈迪说，非所有申请入党都会被接受，要经过审查，认为适合的才会被接纳。

“我们会考虑，如果他适合就会接受，如果不适合，就不会被接受。”

他说，土团将会就申请入党者进行审查，当申请者退出巫统成为独立人士后，一旦被认为适合，才会被接纳加入土团。

阿都拉欣昨日呈交逾100份来自全国各地的入党表格给甲州土团党主席拿督斯里礼端尤索夫，包括雪兰莪、槟城、直辖区、霹雳、柔佛及马六甲等。

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敦马：卷入依沙受贿案

再依涉案不代表有罪

首相马哈迪今日认为，人们不能因为其政治秘书莫哈末再依被卷入依沙的受贿案就定其罪，必须等待法庭的审讯，才能判定某人的罪行。

他说，再依虽然卷入指控，但不代表有罪，针对再依的指控是根据一些基础而展开，但若只是指控而已，不足于判定再依有罪。

再依被卷入联邦土地发展局（FELDA）前主席丹斯里莫哈末依沙被控4年前收贿309万令吉的问题。

再依曾是依沙的前特别官员，他是在今年5月30日受委为马哈迪的政治秘书，现为土著团结党党员及最高理事会成员。



能简化各申请程序

马应研究应用微芯片

马哈迪说，大马需要创造强大，且可在各方面派上用场和创造的发明。

他认为，大马应该朝向研究如何应用微芯片来解决例如数学难题、识别脸孔及提供银行资料等。

他也表示将会削减和简化各项申请程序，让各种申请可以更快的获得批准，避免带给人们困扰。

不过，他提醒，人们在发明创造之余，也应关注到废料问题，否则将会为环境带来灾害。

他是在出席大马高科技工业政府集团（MIGHT），与60业者的交流会上，发表谈话。出席者还有经济事务部长拿督斯里阿兹敏、能源科艺环境部长杨美盈、企业发展部拿督斯里礼端尤索夫和国际贸易及工业部长达勒雷京。

首相说，研发的费用庞大，而且有时未必能解决要解决的问题，但可能有时会有意外收获，解决了其他的问题，因此，研发是开发新科技的重要元素，政府支持研发。

他也说，研发者有时未必了解市场，因此就需要商家共同来发掘其商业价值，将牵一发而动全身推出市场。

他也欢迎成立理事会来协调研发项目，以取得更大的收益，不过，他表明本身已领导十多个理事会的顾问，因此，希望能由他人来领导。

建酒店须200申请程序

政府将减繁文缛节

此外，马哈迪数落大马政府的繁文缛节，他举例要兴建一间酒店，甚至要经过200个申请程序。

马哈迪说，商家若要取得卖酒准证，政府机构还要查询卖酒的对象，程序繁多和耗时。

“很多外国人也不清楚批准程序，就以浮罗交怡来说，要做任何事，都要至少四个层次机构的批准，即联邦政府、州政府、浮罗交怡发展机构（LADA）和县政府官员。”

他也认同政府效率比私人界缓慢的说法，很多计划都要经过繁杂的官僚程序。

有鉴于此，他承诺政府将会加速处理程序，减少繁文缛节，民众只需向二三个机构提呈申请，就能快速取得批准，同时，也通过电子配备来提高效率。