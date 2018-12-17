神级表现让各方叹服．梅西，你来自哪个星球？ 梅西又一次让自己成为全场焦点，这是他在巴塞生涯第43次帽子戏法，只差1次就能追平“C罗”罗那多保持的西甲纪录。不仅如此，这是他生涯以来第3次单场独进3球2助攻，对上一次是在2011年对上奥萨索纳。

上星期日（15日）的西甲第16轮中，“红蓝军团”巴塞罗纳作客通过“跳蚤”梅西上演帽子戏法外加2次助攻苏亚勒、皮克各进一球，以5比0大胜10人勒万特，报回了上季联赛37轮不败之仇，取得联赛3连胜，继续以3分优势、34分领跑积分榜。

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梅西又一次让自己成为全场焦点，这是他在巴塞生涯第43次帽子戏法，只差1次就能追平“C罗”罗那多保持的西甲纪录。不仅如此，这是他生涯以来第3次单场独进3球2助攻，对上一次是在2011年对上奥萨索纳。

梅西此役的表现，还让西甲联盟吹捧，在官方推特写道：“梅西，你是从哪一个星球来的？”

五大联赛进球助攻双料第一

本赛季西甲进行至今，跳蚤交出了14球10助攻，是五大联赛进球助攻榜双料第1。整个2018年，跳蚤打入50球，近9年完成第8次50球大关，让人望尘莫及。另外，梅西与好搭档苏亚勒再次“连线”，两人相互助攻一共制造49球，是五大联赛最出色的双前锋。

赛后，梅西的神级表现让主帅巴尔韦德大加赞赏，他说：“我不知道该如何评价他，这个被重复问的问题。他是那个驱动我们比赛、为我们进“世界波”的人，你们（每个人）只需要好好享受即可。”

梅西的表现也彻底踢服了勒万特教头帕科．洛佩斯，他表示梅西总是做到其他人做不到的事。“梅西的表现不会让任何人感到惊讶，当球在他脚下时，什么事都可以发生。此役我们所看到的是他能力的体现，而这样的表现其他人都无法做到。”

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回顾梅西在本场比赛的“史诗级”发挥，他在第35分钟就利用盘带为队友“做嫁衣”，帮助苏亚勒凌空弹射破门，1比0。第43分钟，嗅觉灵敏的梅西在禁区右肋斜射进球，2比0。下半场第47分钟，阿尔巴左路低平球传中，梅西迎面直接射门得分。

第60分钟又是精妙传球配合，苏亚勒左路传中，比达尔禁区右肋横敲，梅西拍马赶到推入空门，4比0。第87分钟，梅西左路横传禁区，皮克晃过对手后低射破门，为巴塞取得淋漓尽致的大胜。

公牛主场6连胜紧追巴塞

当天其他比赛，“南方公牛”塞维利亚主场以2比0轻取希罗纳，巴内加和萨拉比亚在下半场各自建功，帮助球队连续7轮保持不败（4胜3和），取得主场6连胜，继续以31分排在第2名。劲旅“黄色潜水艇”

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比拉里尔客场2比2战平韦斯卡，连续3轮不胜，只以15分排在第17，仍需为保级努力。