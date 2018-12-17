全国华人舞蹈节拉帷幕‧隆雪河婆同乡会《山之歌》夺冠 各个队伍届使出浑身解数，活动虽以华族舞蹈为主，但各支舞蹈都融入了多元元素，并由舞者的舞姿韵律传达。

蔡宛亲（右六）将大会旗和轮值杯，分别移交予林泰山（右七）和郭沛德（左七）。右起为李凯业、张晏瑂、黄俊棠、陈永明和陈丽群，左九为周世扬。

（森美兰‧芙蓉17日讯）连续举办三天全国华人舞蹈节——“花城舞韵”于昨晚拉下帷幕，隆雪河婆同乡会《山之歌》勇夺公开组金奖。

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大马第三十届全国华人舞蹈节暨第十九届全国华校校际舞蹈观摩赛——花城舞韵，是由大马华族舞蹈联合总会主催，森美兰中华大会堂及森美兰舞蹈协会联办，小学及中学组已分别于15及16日进行，最后一日则是公开组，由18支队伍以“舞”艺较高下。

各个队伍届使出浑身解数，活动虽以华族舞蹈为主，但各支舞蹈都融入了多元元素，并由舞者的舞姿韵律传达。

金奖作品《山之歌》也是本报助理新闻主任、吉隆坡汉风舞蹈团团长郭淑卿所编创。

另外，吉隆坡舞梦舞蹈团的《花儿情》和蝶衣艺术学院所呈献的《变．脸》，则分别夺得银奖和铜奖。

周世扬：赛事媲美国际水准

大会闭幕人兼罗白州议员周世扬则大赞，赛事虽然长达3个小时，但绝对是一场视觉的飨宴，绝对可以媲美国际水准。

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因此，他建议，大马华族舞蹈联合总会可考虑主办国际华人舞蹈节，让舞者能在国际的舞台上发光发热，展现对华族舞蹈的热爱精神。同时，他也希望每两年一届的森州华校校际舞蹈观摩赛，也能改换成每年一届。

他说，不只是自己，森州还有其他的议员和华社闻人都热爱舞蹈，所以只要有机会举办舞蹈活动，相信大家都会非常支持。同时，他也宣布拨出5000令吉予大会以示支持。

蔡宛亲：森相隔20年再承办

工委会主席蔡宛亲则感性指出，相隔20年森州才再度承办舞蹈节，而原因不外乎举办大型舞蹈节活动需要更多的人力和财力，对于自认没有名气和财力的工委，是相当吃力。

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她说，这次虽然需要18万令吉的筹办经费，但工委毅然接下棒子，是因为觉得舞蹈节是具有水准的演出，必须让森州人有机会观赏，然而在主办单位和工委的合作下，终于成功，甚感欣慰。

明年由槟舞蹈协会承办

她指出，20年前承办时筹款方面遇上了很大的困难，导致舞蹈协会再没有勇气接下棒子，如今许多议员也答应会协助和支持，相信森州不需要再多等20年便可以再观赏舞蹈节，也希望芙蓉这片“文化的沙漠”能在有朝一日成为绿洲。

另外，明年大马第三十一届全国华人舞蹈节将由槟城舞蹈协会承办，大会亦进行移交大会旗予大马华族舞蹈联合会总会长林泰山，以及轮值杯予槟城舞蹈协会代表郭沛德。

郭沛德致词时也坦承，面对承办舞蹈节所需的人力财力已感到心情紧张，但为了延续艺术和一个能提高华族舞蹈质量和水平的平台，他们也敢于接下挑战。

他承诺，工委会将把活动做到最好，也期盼有更多的学校和团体能参与，让丰富多彩的舞蹈艺术，一起扎根本土，放眼全球。

当晚的出席嘉宾包括森行政议员陈丽群、森华堂主席陈永明、森华堂署理主席黄俊棠、森华青团长李凯业及森华堂妇女组主席张晏瑂。

蝶衣艺术学院舞者所呈献的《变．脸》，赢得铜奖。

吉隆坡舞梦舞蹈团以《花儿情》勇夺银奖，舞姿展现优柔美感。

赢获第八届全国华人舞蹈节全场最佳表现奖的《杨门女将》，原班人马在台上演出，水准依旧。

隆雪河婆同乡会以《山之歌》夺得评审青睐，摘下金奖及现金2000令吉。

大马第三十届全国华人舞蹈节暨第十九届全国华校校际舞蹈观摩赛

公开组得奖名单

金奖：隆雪河婆同乡会《山之歌》

银奖：吉隆坡舞梦舞蹈团《花儿情》

铜奖：蝶衣艺术学院《变．脸》

优秀奖：

伏龙三舍舞蹈团《初心》、舞艺车站芭蕾舞学院《繁》、坤成幽霜华族舞队《幽霜》、采丰舞蹈团《回归》、葵花艺术工作坊《涛》、霹雳怡保培南独立中学家教协会《早秋》、采丰民族民间舞蹈中心《冬梅》、吉隆坡逐梦舞团《萤火虫》、亚罗士打吉华独立中学家教联谊会《香火》