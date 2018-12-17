何克望：只欠一纸合约．陈炳顺加盟安邦再也 世界排名第6位的“顺莹组合”炳顺与柳莹，日前在广州羽球年终总决赛小组赛完成他们在国家队的最后一次比赛任务，确认将在2019年1月正式退出国家队的他们，已明确表示将继续为征战2020年东京奥运会，只是他们退出国家队后会与加盟哪支球队引人好奇。

（吉隆坡17日讯）在星期日确定离开大马国家羽球队的里约奥运会混双银牌陈炳顺，预计会与安邦再也羽球俱乐部签约，在该俱乐部麾下备战2020年东京奥运会，安邦再也领队何克望确认，他们与炳顺的洽谈顺利，只差一纸签约。

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世界排名第6位的“顺莹组合”炳顺与柳莹，日前在广州羽球年终总决赛小组赛完成他们在国家队的最后一次比赛任务，确认将在2019年1月正式退出国家队的他们，已明确表示将继续为征战2020年东京奥运会，只是他们退出国家队后会与加盟哪支球队引人好奇。

现在答案即将揭晓，何克望在接受《星洲体育》电访时表示：“炳顺原本就是安邦再也在紫盟羽联的球员，他与球队关系密切，我们已就他加盟安邦再也进行了洽谈，进展一切顺利，希望我们能支持他备战2020年东京奥运会，但由于他此前在广州参赛，所以还未落实签约。”

何克望：盼柳莹也能加盟

与此同时，何克望也希望柳莹能一起加入安邦再也俱乐部。

“我们也希望柳莹能加盟安邦再也，但是柳莹在新赛季的紫盟羽联是代表蒲种联军，所以我们现在还不方便和她细谈合约。”

“现在世界羽坛的趋势已越来越前倾向俱乐部形式，不再完全依靠国家队运作，例如泰国的拉查诺、日本队和丹麦队都是俱乐部形式。”

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“当然，炳顺是世界级球员，我们有与他讨论他的需要，虽然我们俱乐部的一些设备需要加强，但他与羽总、国家体育理事会（MSN）及国家体育研究院仍保持良好关系，我们在设备这方面会不断进步。至于陪练员，我们俱乐部有很多年轻球员可以和他一起训练。”