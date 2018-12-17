雪巫统：4州议员不退党‧“相信诺奥马不跳槽” 巫统副主席兼雪州巫统联委会主席拿督斯里依斯迈沙比利今日召开新闻发布会，针对近来多名巫统国州议员集体跳槽发布4点声明，即雪州巫统对该党沙白安南区国会议员拿督莫哈末法西亚的退党深感遗憾、雪州4名州议员继续与巫统同在、雪州巫统继续效忠党中央及雪巫统会扮演好在雪州的反对党角色，期许下届大选夺回雪州政权。

依斯迈（前左三）表明，雪州巫统及臂膀与巫统总部不离不弃，唯对是否继续支持阿末扎希领导巫统，依斯迈则语带保留称，先要与雪州巫统领袖开会取得共识方能定夺。前左一起礼占、末纳扎里；前右三州秘书拿督佐汉。后左二起英然和阿都拉曼。（图：星洲日报）

（雪兰莪‧沙亚南17日讯）雪州巫统4名州议员不背弃巫统退党跳槽！丹绒加弄区国会议员，也是前房地部长的丹斯里诺奥马，被信任不会跳槽。

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巫统副主席兼雪州巫统联委会主席拿督斯里依斯迈沙比利今日召开新闻发布会，针对近来多名巫统国州议员集体跳槽发布4点声明，即雪州巫统对该党沙白安南区国会议员拿督莫哈末法西亚的退党深感遗憾、雪州4名州议员继续与巫统同在、雪州巫统继续效忠党中央及雪巫统会扮演好在雪州的反对党角色，期许下届大选夺回雪州政权。

不过，新闻发布会只有两名巫统雪州议员在场，他们是身兼雪州议会反对党领袖的双溪侨华区州议员礼占和双溪班让区州议员拿督英然；较资深的双武隆区州议员拿督三苏丁因牙痛、乌鲁安南区州议员拿督罗斯妮人在麦加朝圣而缺席。

诺奥马目前在麦加

询及雪州巫统唯一的国会议员诺奥马的动向，依斯迈坦言，基于诺奥马目前人在麦加朝圣，未能与对方联络上，但他“相信”诺奥马会继续留在巫统。

针对诺奥马早前曾见过首相马哈迪并拍过合照，他表示，诺奥马本人和巫统署理主席拿督斯里莫哈末哈山都已作出解释，主要是商讨巫统不要被解散，无关议员或领袖跳槽。

至于传言指巫统议员退党潮陆续有来，他表示不确定，但从巫统于本届大选失去政权以来，这些流言就不绝于耳。

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对扎希支持度待开会讨论

询及对目前遭倒戈的巫统主席拿督斯里阿末扎希的领导，今年巫统党选与阿末扎希同一竞选团队的依斯迈却语带保留，表明雪州巫统与三机构与巫统总部同在，但对于阿末扎希的支持度，他表示需等雪州巫统开会商讨才有定案。

“基于目前年杪许多领袖都放假了，我会等他们回国和朝圣后才开会讨论（对支持阿末扎希决定）。若到时还有需要，我们会开会讨论，但在这期间可以发生任何事。”

侄于传言指阿末扎希在巫统党选中贿选，他表示不知情，交由执法单位调查，不过他促请执法单位一视同仁，同样调查公正党党选有领袖被指贿选的疑云。

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“法西亚应辞沙白议员”

依斯迈认为，就算雪巫统不敦促退党的法西亚辞去沙白安南国会议员职位，但作为一名有尊严的政治人物，法西亚理应这么做，因法西亚是以国阵旗帜赢得议位，而且获得党上下动员和助选，才能当选为国会议员。

“对我来说，他的（退党）行为非常不应该，他靠着党的支持才中选，忽然遗弃党形同于叛党。”

沙白安南区部主席拿督阿都拉曼峇克里表示，法西亚的退党是毫无预警的，过去党同志一起办活动，没听闻法西亚萌生去意，他对其行为深感失望。

“我不要在这里谴责他，也许他有自己的苦衷。”

出席者有雪巫统署理主席拿督末纳扎里、秘书拿督佐汉、州妇女组副主席和女青团团长等。

退党不影响领导结构

区部署理主席可接任主席

依斯迈认为，就算有多名国州议员离开巫统，包括丹州日里区部主席兼前贸工部长拿督斯里慕斯达法、以及霹雳拉律区部主席兼前贸消部长拿督斯里韩沙再努丁，都不会动摇巫统的领导结构，因区部署理主席可直接接任。

他表示，以雪州沙白安南区部而言，区部主席法西亚退党后，署理主席阿都拉曼便顺理成章接任，所有党务照旧，而近来的议员退党潮，并没引发区部被解散和党员退党的事件，议员和领袖的个人行为对巫统毫无影响。

依斯迈坦言，基于我国没有反跳槽法令，巫统只能对跳槽的议员，入禀民事诉讼追讨大选时的助选费。

应制定反跳槽法

也是彭亨百乐区国会议员的他坦言，按照目前情势，他认为是时候制定反跳槽法令；至于会否联合巫统全体国会议员在国会推动此事，他认为，就算是希盟政府内部，也有议员不愿接收跳槽议员，有意推动制定反跳槽法。

虽然巫统议员人数锐减，但他重申，巫统与伊斯兰党没有结盟，而是针对特定议题，如“反对《消除一切形式种族歧视国际公约》（ICERD）”合作。

至于沙巴巫统归咎于巫统与伊党的合作，使得沙巴有14名国州议员和2名上议员集体退党，依斯迈认为是沙巴巫统感到“混淆”，并承认沙巴政治情况与西马大不同。

对于其本身是否接获跳槽献议，他打趣道，也许是他党职太高，没接获任何献议。

“区部主席有权表个人立场”

巫统大港区部主席拿督斯里嘉玛尤诺斯要阿末扎希下台，依斯迈指区部主席有权发表个人立场，但这不代表雪州全体巫统党员和州联委会的意见，州联委会的立场需开会才能定夺。

“很多人都要求（阿末扎希）下台，包括凯里（巫统林茂区国会议员），这是他们的权利，我们欢迎不同意见，巫统能容许不同声音，党的立场最终需开会定夺。”

嘉玛在新闻发布会后低调出现，并与依斯迈共进午餐后同步离开，记者观察到嘉玛神色异常凝重。