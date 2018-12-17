中国改革开放40年‧外交理念之变与不变 今年是中国改革开放40周年，北京周二将在人民大会堂举行高规格庆祝大会，各项纪念活动达到高潮。改革开放改变中国，也影响世界，打开了中国外交的新局面，并形成新时代中国特色大国外交。借此机会对40年中国外交理念的变迁作一梳理，是一件有意义的事。

今年是中国改革开放40周年，北京周二将在人民大会堂举行高规格庆祝大会，各项纪念活动达到高潮。改革开放改变中国，也影响世界，打开了中国外交的新局面，并形成新时代中国特色大国外交。借此机会对40年中国外交理念的变迁作一梳理，是一件有意义的事。

广告

首10年独立自主超越意识形态第一个十年，独立自主，和平外交。十一届三中全会后，中国决定实行对外开放。开放既是经济政策，也奠定了对外政策的基础。为适应经济建设需要，中国外交理念发生重大转变，开始超越社会制度和意识形态，按照“独立自主的和平外交政策”，与所有国家建立发展友好合作关系。战争与革命成为过去，和平与发展的时代应运而来。中美两国建交，中国也同英国、葡萄牙就历史遗留的香港、澳门问题达成协议。

第二个十年，韬光养晦，有所作为。国际上东欧剧变、苏联解体、两极格局瓦解，给中国外交带来严峻考验。在邓小平提出“韬光养晦、有所作为”的外交方针指导下，中苏关系实现了向中俄关系的顺利过渡，中国同东欧新独立国家及韩国、新加坡等周边国家建交。面对西方世界“六四”后的制裁围堵，中国没有改旗易帜，反而与之拓展关系。更重要的，外交拓局也助力国内保持改革开放的势头，促进了稳定和发展的大局。

入世贸后倡共赢 凭京奥走入世界

第三个十年，和平发展，互利共赢。世纪之交，经济全球化前所未有深入发展。中国经过15年艰苦谈判，2001年成为世界贸易组织正式成员，加速融入国际贸易机制，获得更佳的外部环境。

这一阶段，中国外交讲和平，求发展，努力与各国实现互利共赢。中国进一步完善大国、周边、发展中国家和多边外交布局，形成了全面对外开放的态势。到2008年，中国的邦交国已达171个。同年8月北京奥运会的成功举办，成为中国走近世界舞台中央的里程碑。金融海啸爆发后，11月在华盛顿举行的首次G20峰会上，中国终以核心成员身份参与全球经济治理机制。

第四个十年，构建人类命运共同体。2010年中国成为世界第二大经济体，在国际上影响力更大。国家主席习近平根据时势变化，提出推动构建人类命运共同体、正确义利观、新安全观、新发展观、全球治理观等外交新理念，为新时代中国特色大国外交指明方向，也为国际社会应对各种新挑战提供了“中国方案”。

广告

“构建人类命运共同体”不仅写入中国宪法，也写入联合国决议，开始得到国际社会认同。

中国接连主办APEC北京峰会、G20杭州峰会、“一带一路”国际合作高峰论坛、上海进口博览会等主场外交活动，积极参与引领全球治理改革，打造全球伙伴关系网络。

理念随形势演进构建命运共同体

经过上述梳理，不难看出中国外交40年的理念之变：跟随国内外形势演进，从更多专注自身到不断扩大开放合作，努力贡献世界，在自身发展的同时也注重支持、照顾其他国家发展，一步步臻于成熟完善。改革开放伴随对外交往与合作的拓展，犹如鸟之两翼，共同成就中国40年的发展进步。

广告

中国外交理念具有很强的传承和延续性，不变之处也显而易见：中国始终致力于维护世界和平与发展。千百年来的中华优良文化传统，和为贵、天下为公、君子重义轻利等等，在外交理念中得到体现和升华。40年来，和平、发展、合作、共赢等关键字构成了中国外交的主旋律，“构建人类命运共同体”更成为集大成者。

凡是过往，皆为序章。当今世界仍然面临诸多难题，无论变与不变，40年中国外交筚路蓝缕，今后还将不断开辟出新境界。