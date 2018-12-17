哈菲兹：表现强硬态度‧扎希须阻破坏巫统行动 登州巫青团团长东姑哈菲兹表示，在现阶段，登州巫青团支持党主席拿督斯里阿末扎希继续领导巫统，不过希望阿末扎希必须表现强硬态度，采取行动遏制有心人破坏巫统。

（登嘉楼‧瓜拉登嘉楼17日讯）登州巫青团团长东姑哈菲兹表示，在现阶段，登州巫青团支持党主席拿督斯里阿末扎希继续领导巫统，不过希望阿末扎希必须表现强硬态度，采取行动遏制有心人破坏巫统。

广告

他受询时说，如果阿末扎希对于领袖退党潮保持沉默，将让党员对党现有的领导层产生信任危机。

“阿末扎希必须马上采取严厉的行动重振巫统。”

他说，登州巫青团将会捍卫巫统，不让任何人破坏巫统。

“如果阿末扎希继续保持沉默，久而久之党员会对巫统领导层失去信心，所以希望他可以尽快让巫统振作。”

达祖丁：最高理事多挺扎希

与此同时，巫统最高理事拿督达祖丁告诉本报，大部份最高理事仍支持阿末扎希，不会向他逼宫。

广告

他认为，即使巫统剩下37名议员，也已足够，最重要是能为人民服务。

“如果议员人数多但没有服务，这有甚么用？”