为高速发展付出生命代价‧600万农民患矽肺病 报道指，50岁的工人王兆宏（音译），原本在深圳从事拆迁工作，但却在4年的工作中，吸入大量建筑物粉尘，导致罹患“矽肺病”（又称黑肺症），可能活不过明年春节。

（中国‧北京17日讯）中国近日大张旗鼓地庆祝改革开放40周年，官方借此大力宣扬中国高速发展所取得的成就。不过，路透社日前的一篇报道，也揭露了中国百姓为经济发展付出的生命代价之一：罹患矽肺病的农民工高达600万人。

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报道指，50岁的工人王兆宏（音译），原本在深圳从事拆迁工作，但却在4年的工作中，吸入大量建筑物粉尘，导致罹患“矽肺病”（又称黑肺症），可能活不过明年春节。

矽肺症主要是人体吸入结晶矽的粉尘所造成，结晶矽的主要成份包括土、沙、花冈岩、以及其他岩石成份。主要症状为：呼吸短促、发烧、疲倦、无食欲、胸痛、干咳、呼吸衰退，最后可能致死。

中国非政府组织“大爱清尘”说，中国矽肺病患者总数，保守估算至少600万人，其中不少患者已经死亡。

患者手机微信受监控

一些还活着的矽肺病患者曾向当局要求赔偿，并未得到回应。一名患有轻度矽肺病的抗争者披露，当地政府为了隐瞒消息，威胁及恐吓他们不得与外界有任何接触，他们的手机和微信都已受到监控。

已在弥留之际、插著呼吸器的王兆宏说：“我们是用命来换中国的发展……而我却已走到人生尽头。”

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王兆宏与湖南3个县的数百名农民工当年离乡背井到深圳做工，患上了矽肺病，近十年来一直向深圳政府抗议，要求赔偿。

谈判代表顾福祥（音译）说，当年他们几乎没人签过合同，所以没办法追到足够的赔偿。

中国各地偏远地区的农民工当年离家打工，创造了像深圳这样的发展奇蹟，但王兆宏只收到深圳政府人民币13万元，作为医疗费只是杯水车薪。

香港大学社会学教授潘毅表示，问题不是中国没钱，而是深圳政府不认为这些工人是他们的责任，因为他们不是深圳居民。

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他们担心如果满足这些湖南工人的赔偿要求，其它省份的人也会效法。