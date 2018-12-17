国际乒联年终总决赛．称是中国追不上的王者．日媒把张本捧上天
国际乒联年终总决赛．称是中国追不上的王者．日媒把张本捧上天
（日本‧仁川17日讯）日本15岁天才张本智和星期日在国际乒联巡回赛年终总决赛男单决赛以4比1击败中国选手林高远，夺得冠军，从而成为了历史上最年轻的年终总决赛男单冠军。日本媒体赛后疯狂吹捧张本智和，称他是中国追逐不到的新一代王者，因为他证明了自己和全世界都不在一个实力层面上。
日本媒体在文章中把张本智和捧上天，称15年零6个月的初中三年级学生成为有史以来最年轻的冠军，并赢得了总决赛，谁会想到这样的一天会到来，但现在张本智和做到了。
日媒表示，在世界排名第一位的樊振东、许昕、中国新一代王牌林高远、德国王者波尔集体参赛的情况下，张本智和证明了这些人都和自己不在一个实力层面上，所以他才能够站在统治的世界之巅。
张本智和“超级侵略性”
的击球风格也是他成功登顶的关键。不过，这样的打法也意味他需要承担更多的风险。为了可以稳定地获胜，他苦练技术，可以说，这种侵略性的打法对对手的心理伤害也比较大。
依靠这些技术环节的进化，张本智和练就了领先全世界的技术，拿下了冠军。不过，日媒的吹捧也不无道理，要知道，张本现在只有15岁，这个以惊人速度进化的男孩，若不断蜕变，日后真的打遍天下无敌手也说不定！
在当天其他场决赛，中国队选手陈梦以4比1击败队友何卓佳，卫冕女单冠军；韩国组合林钟勋与张禹珍以3比2战胜香港组合何钧杰与黄镇廷，夺得男双冠军；世界排名第一的日本组合早田希娜与伊藤美诚以3比0轻胜中国组合陈幸同与孙颖莎，斩获女双冠军。至于混双赛事早在星期六就率先结束，由香港组合黄镇廷与杜凯琴夺冠。
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