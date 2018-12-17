国际乒联年终总决赛．称是中国追不上的王者．日媒把张本捧上天 日本媒体在文章中把张本智和捧上天，称15年零6个月的初中三年级学生成为有史以来最年轻的冠军，并赢得了总决赛，谁会想到这样的一天会到来，但现在张本智和做到了。

年仅15岁的日本天才张本智和成为国际乒联世界巡回赛总决赛史上最年轻的男单冠军，赛后他被日本媒体夸为实力超全世界，是中国追不上的王者。（新华社照片）

（日本‧仁川17日讯）日本15岁天才张本智和星期日在国际乒联巡回赛年终总决赛男单决赛以4比1击败中国选手林高远，夺得冠军，从而成为了历史上最年轻的年终总决赛男单冠军。日本媒体赛后疯狂吹捧张本智和，称他是中国追逐不到的新一代王者，因为他证明了自己和全世界都不在一个实力层面上。

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日本媒体在文章中把张本智和捧上天，称15年零6个月的初中三年级学生成为有史以来最年轻的冠军，并赢得了总决赛，谁会想到这样的一天会到来，但现在张本智和做到了。

日媒表示，在世界排名第一位的樊振东、许昕、中国新一代王牌林高远、德国王者波尔集体参赛的情况下，张本智和证明了这些人都和自己不在一个实力层面上，所以他才能够站在统治的世界之巅。

张本智和“超级侵略性”

的击球风格也是他成功登顶的关键。不过，这样的打法也意味他需要承担更多的风险。为了可以稳定地获胜，他苦练技术，可以说，这种侵略性的打法对对手的心理伤害也比较大。

依靠这些技术环节的进化，张本智和练就了领先全世界的技术，拿下了冠军。不过，日媒的吹捧也不无道理，要知道，张本现在只有15岁，这个以惊人速度进化的男孩，若不断蜕变，日后真的打遍天下无敌手也说不定！

在当天其他场决赛，中国队选手陈梦以4比1击败队友何卓佳，卫冕女单冠军；韩国组合林钟勋与张禹珍以3比2战胜香港组合何钧杰与黄镇廷，夺得男双冠军；世界排名第一的日本组合早田希娜与伊藤美诚以3比0轻胜中国组合陈幸同与孙颖莎，斩获女双冠军。至于混双赛事早在星期六就率先结束，由香港组合黄镇廷与杜凯琴夺冠。