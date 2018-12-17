“没听说有人倒主席”‧丹州14巫统区部挺扎希 巫统吉兰丹州联委会主席拿督阿末加兹兰指出，丹州14个区部全力挺拿督斯里阿末扎希继续领导巫统。

（吉兰丹‧哥打峇鲁17日讯）巫统吉兰丹州联委会主席拿督阿末加兹兰指出，丹州14个区部全力挺拿督斯里阿末扎希继续领导巫统。

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他说，丹州联委会早在上个月17日召开会议时，通过上述决定。

当天的出席者有国州议员和各区部主席。

他说，州联委会自上个月作出全力支持阿末扎希的决定后，至今还不曾听说有人要主席辞职。

“每个区部都有自主权，他们可以直接上书党中央表达立场，州联委会不过作好协调角色。不过，丹州14个区部，包括巫青团、妇女组和女巫青，都选择成为阿末扎希的后盾！”

阿末加兹兰今日受访时也透露，在同样的州联委会会议里，丹州巫统将会加强与伊斯兰党的联系，也会对政府忽略的民生课题发声。

槟巫统未对扎希去留表态

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据知，槟州巫统联委会目前未对党主席拿督阿末扎希去留课题表达立场，但党内确实有部份党员对阿末扎希强硬的领导作风有意见。

槟巫统一名领袖受访时说，若巫统党员要阿末扎希辞职，还是须根据党章行事，即召开特别大会，由支会、区会、州及中央代表表决。

他认为，当前政治局势如此，阿末扎希应有自知之明，若已失去大部份党员的支持，就应该自动辞职。

甲巫统要求扎希下台

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在马六甲，巫统吉里望支部主席拿督尤索夫证实，巫统甲州联委会在6个区部的同意下，将短期内开会并上书，要求巫统主席拿督斯里阿末扎希下台。

他说，基层皆认为，阿末扎希无法领导巫统成为强大的反对党，上任至今没有带来任何改变。

他受询时说，阿末扎希被控45项罪状，基层认为他已经处在“泥菩萨过江自身难保”的处境，不会有心思领导巫统。

他认为，在新时代有能力领导巫统的，不外是凯里或希山慕丁。

他坚持，巫统60年来只输了一次，并不是世界末日，当务之急是团结党员，商讨如何与国阵成员党再出发。

他相信，如果巫统成为有力的反对党，人民将用雪亮的眼睛评估巫统的成绩。

阿都拉欣跳槽影响力薄弱

至于跳槽土团党的前甲州首长丹斯里阿都拉欣，尤索夫认为对方的势力已非常薄弱，影响力只局限在亲友及家人。

另一方面，巫统野新国会议员拿督威拉阿末韩查形容，巫统党员退党是“垃圾行为”，更强调对巫统忠心耿耿，不可能退党。

他说，目前甲州只有他一名巫统国会议员，他对党绝对忠心，不会做出荒谬的举动。

至于前首长拉欣退党加入土团党，他表示这是拉欣个人的事，与他无关。

但他还是表示，拉欣是没人要的过气领袖，在马六甲已经没有影响力。