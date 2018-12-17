旺罗斯迪：立场坚定‧“彭巫统议员没被收买” 巫统彭亨州联委会主席拿督斯里旺罗斯迪旺依斯迈说，巫统彭亨国州议员并没有被收买，以跳槽去其他政党，大家对党的忠诚坚定不移。

（彭亨‧关丹17日讯）巫统彭亨州联委会主席拿督斯里旺罗斯迪旺依斯迈说，巫统彭亨国州议员并没有被收买，以跳槽去其他政党，大家对党的忠诚坚定不移。

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“我们会严厉看待此事，并向主席交代，但至今彭亨州的国州议员都对党忠心耿耿，并全力支持党。”

他是今早出席一项与彭亨州公务员交流会活动后，针对巫统主席拿督斯里阿末扎希昨晚指有人企图收买彭亨国州议员一事，这么回应。

与此同时，巫统最高理事拿督斯里莫哈末沙卡也对阿末扎希言论感到惊讶。

也是巫统淡马鲁区会主席的他也表示对这事件并不知情，因此不能发表任何谈话。

阿末扎希是于本月15日出席由巫统淡马鲁区部主办活动上，揭露此消息。

他说，有人正企图收买巫统彭亨州国州议员，以达到推翻国阵彭亨州政权。

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“我要提醒彭州人要小心，我们必须力阻这情况，有关人士已经安排了会面活动，我有证人可证实这事件。

“所以，我们必须有所行动，以确保上述国州议员依然与我们同在。”

在509大选后，国阵只赢得彭亨州和玻璃市州执权，彭州共有14国会议席42个州议席，国阵赢得9国会议席和25个州议席，希盟赢得5国9州议席，伊斯兰党则赢得8州议席。

不过，随着法庭日前宣布金马仑国会成绩无效需进行补选后，国阵所赢得9国会议席则变成8国会议席。

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彭议员挺扎希领导

在关丹，巫统彭亨州联委会主席拿督斯里旺罗斯迪旺依斯迈表示，彭州国会议员和州议员全力支持党主席拿督斯里阿末扎希的领导。

他今午在州政府大厦礼堂与公务员举行每月例常会议后，在新闻发布会上，发表这番谈话。

与此同时，巫统最高理事兼淡马鲁区部主席拿督斯里莫哈末沙卡今日接受本报电访时则说，一切由阿末扎希自行决定。

“阿末扎希是由代表投选出来的领导人，至于他的去留，交由他自己做决定，我不愿置评。”