明庆祝改革开放40周年‧中国表彰改革百杰 1978年12月18日，中共十一届三中全会召开，抛弃“以阶级斗争为纲”的路线，作出了以经济建设为中心、实行改革开放的决策。

中国周二将隆重庆祝改革开放40周年大会， 中共七常委以及党政军领导人都将出席，中国国家主席习近平将发表重要讲话。图为民众在深圳市改革开放博物馆外留影。（图：法新社）

（中国‧北京17日讯）中国周二将举行庆祝改革开放40周年大会，据官方新华社报道，中央也将在这次大会表彰改革百杰，当中包括互联网大亨马云、马化腾及李彦宏等。

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1978年12月18日，中共十一届三中全会召开，抛弃“以阶级斗争为纲”的路线，作出了以经济建设为中心、实行改革开放的决策。因此，12月18日被视为改革开放纪念日。

庆祝改革开放40周年大会周二举行，中共七常委以及党政军领导人都将出席，中国国家主席习近平将发表讲话，预料“新时代改革开放”将是习近平讲话的主轴。

据报道，在这次庆祝大会，中央特别表彰了一百名为改革开放作出杰出贡献的个人，他们来自不同行业，除了新希望集团董事长刘永好、吉利控股董事长李书福、TCL董事长李东生、海尔集团董事局主席张瑞敏、联想控股董事长柳传志、招商局集团原常务副董事长袁庚，经济学家杜润生、厉以宁、林毅夫，科学家袁隆平、陈景润，为港澳回归作出贡献的法学家许崇德、史久镛。

元老露面与否成焦点

另外，获表扬的还有4名港人：王宽诚、霍英东、曾宪梓及陈冯富珍，王、霍、曾都曾任香港中华总商会会长，被视为“红色资本家”，陈冯富珍则是前世界卫生组织（WHO）总干事。王宽诚、霍英东已逝，预料由其后人代为领奖。

10年前的2008年12月18日，中共在北京人民大会堂纪念改革开放30周年，出席者不但有时任中共最高领导人胡锦涛等九名政治局常委，其时已退休的前任常委如江泽民、李鹏、朱镕基、李瑞环、胡启立等诸多政要元老，也一同出席露面。今年纪念改革开放40周年大会，外界关注习近平，会否与前朝元老同场现身。

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香港《苹果日报》报道，事实上，自2012年底中共十八大习近平接掌中共总书记后，随着当局为习“造神颂圣”

日趋严重，在一些往常多会邀请前朝元老一同出席的重要活动，元老现身已越来越少。例如近年中共中央、国务院举行的春节团拜会、国庆招待会等，基本不见胡锦涛、江泽民的身影。而习接班之初的2013、2014年的上述节庆，官方报道前朝元老们曾现身，习待他们仍如上宾。

外界揣测，中共纪念改革开放40周年大会，如果习为定于一尊独自现身，或反映出中南海波澜汹涌。

另外，新华社发表“新时代，改革开放再出发！”的社评，强调“改革开放只有进行时，没有完成时。”中共十八大以来，以习近平为核心的党中央高举改革开放的旗帜，以前所未有的力度深化改革、扩大开放，推动党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革。

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文章说，眺望下一个40年，要坚定不移走中国特色社会主义道路，坚定不移走改革开放这条正确之路、强国之路、富民之路，集中精力办好自己的事情。

加强党领导不能以党代政代法

‘法治三老’促设违宪审查制

改革开放以来，中国除了由“以阶级斗争为纲”转向“以经济建设为中心”，另一重点就是用“法治”取代“人治”；不过中国国家主席习近平提倡“法治是治国理政的基本方式”的同时，也强调“加强党对全面依法治国的集中统一领导”，显示“党治”底色依然浓重。被尊称“法治三老”的法学家李步云、郭道晖、江平都认为，加强“党的领导”不能以党代政、代法，并呼吁设立违宪审查制度。

香港《明报》报道，对于40年法治的发展，郭道晖指出，从无法无天到有法可依，是个翻天覆地的变化，但还只是形式转变，“‘16字方针’（有法可依、有法必依、执法必严、违法必究）还是形式法治，表面上有法，但没有考虑到甚么法，是保护人民、自由的法？还是损害公民权利的法？谁来制订，谁来执行？”

郭道晖表示，中国的现实是“党领导一切”，但他认为不能包办、代替，不能以党代政，党政要分开。他举例称，政法委变成集公安、检察院、法院于一身的权力机关，“只有互相支持，没有互相制约，这就违反法治精神”。

李步云也认同，但关键是要建立违宪审查机制，“违反宪法都没人管，宪法能有权威吗？宪法没有权威，法律怎么能有权威呢？”

他认为无必要担心违宪审查威胁党的领导。

郭道晖亦称，现实中违宪事情很多，建立违宪审查机制很迫切，如宪法35条规定公民有言论自由，但中国宪法不具可诉性，加上缺乏相应法律，法官若遇有关案件就无法例可援引。

最近几年中国当局处理影响较大的政治敏感事件时，经常利用传媒向当事人及其家属施压，包括强迫未经审判的当事人录制认错、认罪短片，并在电视播出，称可以此换取轻判，或透过官方新华社发布事件“真相”、“背后”、“透视”，直接定性，批评者认为是“舆论审判”、“未审先判”。

“法治三老”都不认同上述做法。在中国首倡“罪犯权利”、“人权”的李步云，与推动人权入宪的郭道晖，均是最高检专家咨询委员会委员，他们指出，不能在法院审判前强迫认罪。

一名民众在深圳市改革开放博物馆参观。该博物馆是中国首个以改革开放为主题的博物馆。（图：法新社）

经济工作会议料强调“六稳”

经济增长目标或下调至6%

中国经济内外交困之时，料将于本周三（19日）召开的中央经济工作会议备受关注。专家预期，今次中央经济工作会议或将强调“六稳”的基调，令人关注改革是否退居次要地位。分析估计当局或下调明年中国经济增长目标至6%左右。

香港《苹果日报》报道，美媒引述消息称，中央经济工作会议将于本周三至周五一连3日举行，议定2019年经济工作的重大方针和主要任务。京东金融副总裁兼首席经济学家沈建光预计，2018年中央经济工作会议将强调“六稳”的基调。在2019年宏观政策层面，预计仍会延续“积极财政政策和稳健货币政策”提法。

今年7月底政治局会议时提出的“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”的六稳精神。

稳字当头，主因在中美贸易战不明朗，以及内部消费增长放缓等内外因素之下，普遍认为明年中国经济下行压力大。

沈建光撰文指，有望将2019年GDP增速目标下调至6%左右。

此外，中国社科院数量所研究员娄峰日前表示，今年经济增速预计为6.6%左右，可完成年初制订的6.5%左右目标。