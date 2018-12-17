李克强：对接国家需要‧港应抓紧改革开放机遇 根据香港商业电台等媒体报报道，林郑月娥周一上午在北京中南海紫光阁向李克强述职时，对方作了以上表示。

香港特首林郑月娥周一上午在北京中南海紫光阁向李克强述职要。（图：网络照片）

（中国‧北京17日讯）中国总理李克强周一呼吁香港抓住中国新型改革开放的机遇，“对接国家需要”，以利香港自身发展及需要。

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根据香港商业电台等媒体报报道，林郑月娥周一上午在北京中南海紫光阁向李克强述职时，对方作了以上表示。

据报道，李克强说，香港特别行政区政府今年在林郑月娥带领下，工作取得新成绩，大力推进创新科技发展，同时设法解决社会及市民高度关注的民生问题，又积极参与粤港澳大湾区建设。

李克强说，在国际形势错综复杂情况下，香港作为自由港及单独关税区，经济保持平稳，来之不易。北京高度肯定香港特区政府的工作，将坚定不移支持“一国两制”、“港人治港”、高度自治方针，严格按照宪法及基本法办事，全力支持行政长官及特区政府依法施政，保持香港长期繁荣稳定。

林郑月娥表示，2018年对香港是很不平凡的一年，在中央政府一如既往的支持下，香港经济发展不错，今年首三季度平均经济增长达3.7%，尤其在金融业有长足的发展。

身兼中央港澳工作协调小组组长的副总理韩正、港澳办主任张晓明及中联办主任王志民，亦有参与会面。林郑下午亦会向国家主席习近平述职，汇报特区政府过去一年的工作。