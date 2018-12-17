卡立沙末：没人呈新法案．制反跳槽法非优先事项 联邦直辖区部长兼诚信党宣传主任卡立沙末强调诚信党支持制定反跳槽法令的立场，但他认为这不是政府现阶段该优先处理的事。

（吉隆坡17日讯）联邦直辖区部长兼诚信党宣传主任卡立沙末强调诚信党支持制定反跳槽法令的立场，但他认为这不是政府现阶段该优先处理的事。

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“我们支持，但现在没人提呈（新法案），因为我们还有很多问题（要解决），这些是我们现阶段认为重要的事。”

“如果下次的国会，有人要提呈修正案或法案，我们可以考虑。”

卡立沙末今日在国会走廊受访时说，基于我国没有反跳槽法令及联邦宪法的限制，即辞职议员5年内不得参选，这样会导致该名议员下届大选就被禁止参选，因此要求他们辞职，对他们不公平。

至于土团党是否应该接受前马六甲首长丹斯里阿都拉欣的入党申请，卡立沙末表示，成员党不干预对方的党务，但如果是他，他绝不会允许阿都拉欣入党，因为他已经不是国州议员。

他说，阿都拉欣也不再是具有影响力的政治人物，因此他不晓得土团党为何需要阿都拉欣的加入。