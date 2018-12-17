巫统最高理事19日特别会议．商扎希休假纳吉“回归” 巫统最高理事会预料会在本周三召开特别会议，讨论巫统议员竞相出走，以及党主席拿督斯里阿末扎希面对倒戈的去留课题。

（雪兰莪．八打灵再也17日讯）巫统最高理事会预料会在本周三召开特别会议，讨论巫统议员竞相出走，以及党主席拿督斯里阿末扎希面对倒戈的去留课题。

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据悉，除了建议考虑阿末扎希暂时休假，其他议程包括讨论邀请前首相拿督斯里纳吉“回归”领导层，以带领巫统渡过现有危机的可能性。

消息说，巫统在未来两周内可能流失更多议员，因为剿灭巫统的行动正在进行中，以解除希盟的后患和壮大土团党。巫统的国会议员已从54人减至37人。

巫统或剩不到20国会议员

不过，土团党不断收编巫统国会议员的做法，也已引起部份希盟成员党的不满。副首相兼希望联盟总裁拿督斯里旺阿兹莎今日斩钉截铁地说，公正党无法接受“巫统叛将”加入希盟成员党。

这项课题预料会在近期内被带到希盟党主席理事会会议讨论。

消息说：“巫统最后或许剩下不到20名国会议员。留下的可能是前部长级人马。很多国会议员可能因为断了资金来源而活不下去。”

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巫统原定于16日召开最高理事会特别会议，但会议临时展延；随着党内要求主席辞职的声音不断，以及在部份最高理事的施压下，阿末扎希同意于后天（19日）召开特别会议。

有声音要求纳吉回归领导

消息说：“若党主席无限期休假，原本该由副手暂代，但党内更倾向于要求纳吉返回领导层，而不是现任署理主席拿督莫哈末哈山。莫哈末哈山也被视为是东姑拉沙里派系的人。

“纳吉虽然身陷一马公司（1MDB）丑闻，但是法庭还没定罪。而且，一马公司案件涉案人士众多，这是一场很长的官司。”

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无论如何，消息说，这项建议仍在讨论中，还未有定案。”

谈到要扎希下台的声音，消息说，巫统最高理事会只有权力开除党主席的党籍，但没有权力革除党主席的职位。

“唯有三分二中央代表有权要求召开特大，革除党主席职位。”

巫统共有14万6000名代表有资格参与投票；换言之，要取得三分二即9万7333名代表的同意，才能召开特大。