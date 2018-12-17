蓝眼拒“巫统叛将”‧阿兹莎：其他跳槽者 希盟会议将讨论 副首相兼希望联盟总裁拿督斯里旺阿兹莎说，公正党无法接受“巫统叛将”加入希盟成员党，至于来自其他政党的跳槽者，他们的入党申请将会被带上希盟党主席理事会讨论。

（吉隆坡17日讯）副首相兼希望联盟总裁拿督斯里旺阿兹莎说，公正党无法接受“巫统叛将”加入希盟成员党，至于来自其他政党的跳槽者，他们的入党申请将会被带上希盟党主席理事会讨论。

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针对行动党强烈反对巫统前议员跳槽，并会在下一次的希盟党主席理事会上讨论此事，旺阿兹莎回应说：“当然，巫统的（退党议员）我们不可以（接受）。”

她在国会走廊受访时说，巫统以外的其他政党，也有人有意跳槽希盟，这些入党申请将会带上希盟党主席理事会，以讨论是否要接受及允许他们跳槽。

“现阶段，如果是巫统的我们不会接受，其他（政党）我们同意带上希盟的会议，与所有希盟领袖讨论。”

旺阿兹莎强调，希盟对这些跳槽人士有所保留，因为他们不曾与希盟成员党同甘共苦。

“我们也是有保留的，因为那些在我们胜选前与我们同在的人，让我们有更高的信心，他们是追求改革的。至于我们赢了之后才来的这些人，我们需要和他们交流，他们是不是也会为改革发声。”

诚信党宣传主任卡立沙末告诉星洲日报说，下一次的希盟党主席理事会预计将会在明年召开。

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旺阿兹莎说，公正党无法接受“巫统叛将”加入希盟成员党。（图：星洲日报）

祖莱达：招收党员属土团内事务

不过，公正党副主席祖莱达的看法与公正党主席拿督斯里安华及旺阿兹莎，似乎有所不同。

她认为，是否要接受来自巫统的议员属于土团党的党内事务。

祖莱达在国会走廊受访时说，每一个成员党都有自己的党章，也有各自招收党员的指南或评估方式。

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对于公正党怎么看待前甲州首长丹斯里阿都拉欣申请加入土团党一事，祖莱达表示，就交由土团党决定是否要接受。