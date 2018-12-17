消息指敦马会守协议．“壮大土团无阻安华拜相” 希盟消息人士表示，虽然马哈迪有意壮大土团党和个人势力，但这不会威胁到公正党主席拿督斯里安华的拜相之路，相信马哈迪依然会遵守希盟协议，在两年后交棒予安华。

（雪兰莪‧八打灵再也17日讯）希盟消息人士表示，虽然马哈迪有意壮大土团党和个人势力，但这不会威胁到公正党主席拿督斯里安华的拜相之路，相信马哈迪依然会遵守希盟协议，在两年后交棒予安华。

广告

“敦马和安华需要时间找一个很好的台阶交棒，两人都是聪明人，不会搞砸现有美好局面。

或许敦马会从两年时间拖延至两年半，也有人炒作敦马力棒公正党署理主席拿督斯里阿兹敏，但最终还是会遵守承诺。”

针对有传闻指阿兹敏代表敦马与巫统前副主席拿督斯里希山慕丁密会，公正党领袖驳斥这项传闻，认为敦马身边不乏“高人”，而且阿兹敏不会笨到出面与安华搞对抗，加上阿兹敏尚年轻，可以等多一两届才从安华手上接位。

“实际上，马哈迪和安华都会私下会见巫统领袖，安华见国阵总秘书拿督斯里纳兹里，主要也是讨论解散巫统事宜。”

依希盟党领袖观察，相信绝大部份退党的巫统议员将会加入土团党，因为相比公正党，他们在土团党会有更多的发挥机会。