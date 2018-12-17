拉欣是“甲丑闻之父”．邱培栋：土团应拒他入党 马六甲市区国会议员邱培栋形容昨日退出巫统的前马六甲州首长阿都拉欣淡比仄为“马六甲丑闻之父”，并呼吁土著团结党拒绝后者的入党申请，以避免影响希盟名誉。

（马六甲17日讯）马六甲市区国会议员邱培栋形容昨日退出巫统的前马六甲州首长阿都拉欣淡比仄为“马六甲丑闻之父”，并呼吁土著团结党拒绝后者的入党申请，以避免影响希盟名誉。

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邱培栋今日发文告时形容，阿都拉欣是“马六甲丑闻之父”，因此强烈反对希盟及土团党接纳他入党，否则希盟将会被视为背叛人民，前功尽弃。

他说，事实上，阿都拉欣淡比仄是导致现任财政部长林冠英当年入狱的祸首，并且在2011年也散布虚假的拿督斯里安华性爱影片，因此不应该获得原谅。

“此外，根据安华在1999年的报案书，总检察署及反贪局其实在1994年掌握了初步证据，证明拉欣在Dayamik公司的案件中涉及滥权和贪污，但总检察署却掩盖案件，没采取行动。”

邱培栋强调，巫统目前正在内讧，所有党员都有退党的权利，但是他们的目的并不是为了改革，而是个人利益，因此希盟中央应该拒绝他们的入党申请。

他也建议国会及内阁必须修改法令，以避免更多“政治青蛙”的出现，而这类事件也将会破坏国家民主制度。