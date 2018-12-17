包久聪：以“人”为本.民俗信仰 非宗教 （古晋15日讯）宗教文明与民俗信仰学术论坛主讲人包久聪牧师表示，身为牧师，他必须教导信徒不可参与民俗信仰中的“拜拜”，但他期盼基督徒在表达信仰立场之际，亦不得批评其他信仰和宗教是迷言或异教。

宗教文明与民俗信仰学术论坛筹委会主席张慧娇（右五）赠送纪念品予众主讲人及主持人。左起为活动顾问拿督斯里蔡展文、晋汉连省华总会长拿督黄良杰、天猛公陈如飞、主持人邓伦奇、主讲人包久聪、主讲人孙春富、主持人何俐萍、天猛公郭翼升及活动顾问田招炎。

（古晋15日讯）宗教文明与民俗信仰学术论坛主讲人包久聪牧师表示，身为牧师，他必须教导信徒不可参与民俗信仰中的“拜拜”，但他期盼基督徒在表达信仰立场之际，亦不得批评其他信仰和宗教是迷言或异教。

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他说，许多人对“基督教”这一制度化宗教组织印象不太好，一来是教派太多，就连砂拉越这个地广人稀的州属，有多少基督教派，许多基督徒也摸不清楚。



他表示，第二，则是派别间甚至也有互相标榜和攻击，使人觉得基督教内部不一致。



■基督教摆脱殖民者形象



“虽然今天在砂拉越华人社会中，基督教已少有被标签为殖民主义的工具，但还是有人认为那是传达西方文化的工具，因为基督教的医院、学校、慈善机构的设立，还有基督教会崇拜仪式、传道方式，教堂建筑还是具有西方的模式。”



包久聪在砂拉越文化研究学会主办的“宗教文明与民俗信仰”学术论坛主讲时表示，这些表现在崇洋的今日似乎无可厚非，但对一般民俗信仰的民众，甚至认为基督教是抗拒华人的文化与习俗。



他期盼基督徒必须先活出基督徒爱神，爱人，彼此相爱的生命，积极去关心社会中弱势群体，关心国家政治、经济、文化、民族与宗教和谐，勇于发声，表达基督徒信仰立场，而不是批评其他宗教和信仰。

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他也希望基督徒要更加尊重、关心华人文化中的纪念、感恩，孝老敬贤、礼节，好让基督教信仰中的爱能生活化。



与此同时，包久聪表示，一般上，基督教学者多认为民俗信仰以“人”为本的信仰，故此不归纳为宗教。



他说，在砂拉越华人中，民俗信仰也因没有正统的经典，太多的口述流传，也就没有不能改变的核心要素。在社会不断变迁中，她的内涵和容貌也不断改变。另外，也随着社会结构改变，人口外移、教育提升、网路普及、资讯流通，这土地上的民俗信仰不再像以往，在传统社群中扮演重要角色。



■未来砂华人民俗或有变

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包久聪根据其经验与了解，一般砂拉越华人对民俗信仰的态度有几方面，即抱持“宁可信其有，不可信其无”、“既然前人是这样做，我也照跟，应该不会错”、“那是家族的信仰，所以要继续下去”。至于民俗的纪念、感恩、集合地用处，相对来说就减少了。



他认为，未来砂拉越华人民俗信仰可能会有几种情况；一，信仰的成分逐渐减少，直到有一天信仰的功能，完全被文化功能取代。但，这种可能性比较低，因为信仰的功能，是民俗信仰之所以成为信仰的重要成分，虽然信仰成分会逐渐降低，但却不容易完全蒸发。



“第二，因为高度理性的文明社会，不符社会潮流的民俗信仰内涵会逐渐被淘汰，但文化部分会保留下来。第三，在某种社会文化土壤中，信仰功能又重新活跃。”