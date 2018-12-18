亚庇亚庇夜市3月登场·刘静芝邀各界给意见 （亚庇17日讯）副首长兼旅游、文化及环境部长拿督刘静芝透露，亚庇市的第二“亚庇亚庇夜市”将于明年3月份正式登场。

副首长兼旅游、文化及环境部长刘静芝从第7届国际内轮社331区会常年大会暨联谊周筹委会主席依美琳陈（左五）的手中接过邀请函。右四为国际内轮社331区会（新加坡、沙巴及砂拉越）主席周宁忻。

（亚庇17日讯）副首长兼旅游、文化及环境部长拿督刘静芝透露，亚庇市的第二“亚庇亚庇夜市”将于明年3月份正式登场。

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她呼吁各界提供更多具创意性的建议，打造更有亮点的亚庇第二夜市。

刘静芝是在接见以国际内轮社331区会（新加坡、沙巴及砂拉越）主席拿督周宁忻为首的8人代表团时，如此指出。在场者包括沙巴旅游局公关经理哈娜哈伦等。

■3月内轮社大会

刘静芝说，州旅游、文化及环境部将全力支持于明年3月22日至24日所举行的第7届国际内轮社331区会常年大会暨联谊周。

大会暨联谊周将以“高瞻远瞩”作为主题。届时将有超过100名来自331区会及姐妹会澳洲及菲律宾的代表前来参与。她应允担任常年大会暨联谊周的主宾。

■体验沙风土人情

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刘静芝说，大会及联谊周将让出席者亲身体验沙巴丰富的大自然生态、文化、手工艺品等，有助打响沙巴知名度，成为本区域首屈一指的旅游胜地。

她说，沙巴文化局将派出舞蹈团呈献精彩的文化表演。

刘静芝也透露说，届时来自世界各地代表也可到“亚庇亚庇夜市”品尝本地的水果及美食，选购沙巴土产及纪念品。

她也呼吁国际内轮社的会员提供更多具创意性的建议，以打造更有亮点的第二亚庇亚庇夜市。

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■享受可可山凉爽气候

较早时，周宁忻说，筹委会决定第7届国际内轮社331区会常年大会暨联谊周于Kokol Haven度假村举行，让代表体验亚庇市中心以外的大自然环境。

她说，代表可以在度假村欣赏到迷人的神山日出美景，更可以观赏到以亚庇为背景的日落美景，更可以享受到可可山凉爽的气候与新鲜的空气。

代表除出席常年大会外，他们的家人亦将参加森林徒步、高尔夫球与海岛游等活动；联谊晚宴则将于明年3月22日晚上举行，庆祝晚宴则将于3月23日晚上举行。