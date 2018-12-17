森议会驳回辩论ICERD动议‧反对党16议员离席抗议

由于森州立法议会驳回反对党议员的ICERD动议，在争议不果后，莫哈末哈山首个选择离席，其他反对党议员也纷纷跟随步伐离开。（图：星洲日报）

（森美兰‧芙蓉17日讯）《消除一切形式种族歧视国际公约》（ICERD）课题在第十四届首季第三次（财政预算案）森州立法议会掀起争议，反对党国阵议员不满森州议长祖基菲坚决驳回辩论ICERD动议，全体16名反对党议员集体离席抗议。

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森州立法议会于上午10时展开，直到上午11时50分完成口头环节后，国阵爪西州议员拿督依斯迈拉欣突然提议州议会应该针对ICERD表示立场及给予反对，毕竟这是全民关注的课题。

不过，祖基菲断然拒绝这项动议，他解释，ICERD已经获得联邦政府及首相答应不签，而且必须遵守宪法。

随即，国阵晏斗州议员兼前森州务大臣拿督斯里莫哈末哈山也认同，上述动议应该在州议会内进行辩论，但议长以同样理由拒绝，结果引来了不少反对党议员不满的声浪，而希盟议员也不甘示弱，要求反对党议员必须听从议长的指示，结果现场掀起唇鎗舌剑。

最终，16名在野党议员在莫哈末哈山率领下集体离席抗议，不过，议会继续进行提呈2019年森州财政预算案的程序。

莫哈末哈山：一旦落实恐影响国家

随后，莫哈末哈山在新闻发布会上表示很失望森州议会不允许辩论ICERD动议，因为ICERD是全国甚至是国际课题，这远比财政预算案更为重要，若ICERD一旦在我国落实，恐会对国家带来深远影响。

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他指出，若州议会能针对ICERD动议作出议决，至少有一个记录，在未来对首相就ICERD课题作出决定能给予有力的支持。

森大臣：国阵议员离席不明智

针对在野党集体离席一事，森州务大臣阿敏努丁受询时直言，反对党议员竟在财政预算案重要环节，选择途中离席，让他感到出乎预料，同时展现国阵议员离席是不明智之举。

“我们已经多次强调，在ICERD课题上，我们没有种族歧视，而且国家有宪法，此课题不应该继续蔓延，所以他们不应该离席。”

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另一方面，阿敏努丁提呈的2019年森州财政预算案，主题为“丰富成果，繁荣财富”，平衡预算共为4亿3000万令吉，是一份跨越种族、宗教和地理界限的财政预算案。