毫无预警地丢下震撼弹．努鲁裸辞党职 峇东埔国会议员努鲁依莎于今日毫无预警地丢下震撼弹，宣布辞去公正党副主席以及槟城州联委会主席职，仅以公正党普通党员身份续出任国会议员。

峇东埔国会议员努鲁依莎。（图：星洲日报）

（吉隆坡17日讯）峇东埔国会议员努鲁依莎于今日毫无预警地丢下震撼弹，宣布辞去公正党副主席以及槟城州联委会主席职，仅以公正党普通党员身份续出任国会议员。

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她表示最大遗憾是，应该及早宣布这项决定，但这显然不容易，因为过去9个月来，政治的发展仿佛无止境，接着是充满挑战和激烈的党选，以致她迟至今日才公布决定。

普通党员身份任国议员

公正党党内消息说，随着努鲁辞职，她跟母亲拿督斯里旺阿兹莎已不再担任任何党职，因此，没有人能再以\"公正党是家族政党\"作为攻击安华的课题。

公正党党选看似已尘埃落定，但却是余波未了。努鲁才刚受委为槟公正党主席职，不到一天就宣布裸辞，非常突然。

努鲁依莎今日在文告中指出，公正党领导层已接获其辞职的决定。

努鲁强调，尽管卸下党内职位，但仍会保留国会后座议员身份，继续推动国家的改革。

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努鲁依莎表示，希盟在第14届大选赢得政权后所承诺的改革议程尚未完成，因此所有利益攸关方仍迫切需要继续推动及实现改革。

她认为，前朝政府的政策和计划，倘若被证明对人民有益，也应该继续进行。

她透露，自己也不会以任何身份为联邦政府服务；至于自己在槟州政府官联公司所担任的职务，以及公共账目委员会（PAC）成员身份是否获得保留，则交由党领导层决定。

莱益胡先指会收回辞职

努鲁：勿代我发表评论

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在努鲁宣布裸辞党职后，土团党最高理事会成员拿督莱益胡先发推文表示，他相信努鲁依莎将收回辞职，而且是更强势回归。

不过，努鲁依莎随后发推文回应留言说：“请不要代表我发表评论。”似乎反映她去意已决。

阿兹敏：将向努鲁了解

公正党署理主席阿兹敏称，他是今早才得知消息，他希望能向努鲁了解原因。

他表示会与努鲁谈，以及查询到底发生了什么事。

敦马：不清楚辞职原因另一方面，首相敦马哈迪表示不清楚努鲁辞去公正党副主席及槟州联委会主席职事件。

不过，他相信努鲁辞职肯定有其原因，但他称本身是出自土团党，因此，不知公正党发生的事情。